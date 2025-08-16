Muratpaşa, Turkish Junior Open Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

  1. Anasayfa
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin squash takımı Türkiye’de ilk kez düzenlenen Turkish Junior Open Avrupa Şampiyonası’nda raket sallayacak.

 

Squash, raket ve topla oynanan, bireysel dayanıklılık ve refleks gelişimini destekleyen bir spor dalı. 16’ncı yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bu spor, Muratpaşa Belediyesi’nin 2016 yılında Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu’nun alt katında açtığı squash salonlarıyla Antalya’da büyük bir ivme kazandı. 8 yıl içinde spor okulları aracılığıyla her üç ayda bir 100’ün üzerinde kişiye ücretsiz eğitim sağlayan Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’nin squash alanındaki öncülerinden biri haline geldi. Bugün 50 lisanslı sporcusuyla bu alanda örnek bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor.

MURATPAŞA’NIN RAKETLERİ AVRUPA ARENASINDA

Temmuz’da Türkiye’yi Fransa’da gerçekleşen Avrupa şampiyonasında temsil eden Muratpaşa Belediyesi squash takımı bu kez de Türkiye’yi ve Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübünü 22-24 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleşecek Avrupa arenasında temsil etmek üzere geri sayıma başladı. Bu yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleşecek Turkish Junior Open Avrupa Şampiyonası Europen Squash Federation tarafından düzenleniyor. Birçok ülkeden sporcuyu bir araya getirecek bu organizasyonda Muratpaşa Belediyespor’u Milli Takım Antrenörü Reyhan Kücü; milli sporcuları Ferruh Dinçer, Arif Doruk Dalkıran ve A takımı sporcuları temsil edecek. Türkiye’de ilk 3’e giren sporcuların da bulunduğu takımda şampiyonaya 10 altyapı sporcusu da katılacak.

 

