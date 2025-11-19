Muratpaşa Turunç Masa 11 yaşında

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa’nın 11’inci yaş kutlamasında, “Turunç Masa, bizim ajandamızdır. Muratpaşa hizmet disiplininin bir garantisidir, bir emniyet sübabıdır. Süreli, sistematik, kuralları belli bir hizmet alışverişi sistemidir” diye konuştu.

Başvuru masası, 7/24 destek veren çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle 17 Kasım 2024 yılından bu yana Muratpaşalıların istek, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturan yönetişim projesi Turunç Masa, 11’inci yaşını kutladı. İlçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini belediyeye doğrudan iletmelerini sağlayan ve Muratpaşa’nın nabzını tutan Turunç Masa’nın yaş günü kutlamasına Başkan Uysal da katıldı.

Kutlamada yaptığı konuşmada Başkan Uysal, Turunç Masa’nın yıllar içinde Muratpaşa Belediyesi’nin simgesi haline geldiğini belirtti. Uysal, sistemin kuruluş sürecine değinirken, “11 yıl önce şöyle demiştik; öyle bir sistem kuracağız ki tek başına belediyeciliğin temel hizmetlerini sürekli ifade edecek ve bir standart sağlayacak” dedi. O günden bu yana birçok projenin hayata geçirildiğini, ancak Turunç Masa’nın Muratpaşalıların yaşamında özel bir yer edindiğini ifade eden Başkan Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

“Hizmeti talep eden ile hizmeti verenin ortaklaşmasını sağlayan, ayrım gözetmeyen, torpilsiz, aracısız bir hizmet anlayışı sağladık. İnsanların kendilerini birinci sınıf ve değerli hissetmelerini sağlayan bir yönetişim sistemi oluşturduk. Gerçekten düşündüğümüzün de üzerinde büyük bir başarıya imza attı Turunç Masa. Bir büyük klasiğe dönüştü. Türkiye’ye örnek oldu, onlarca belediyeye yayıldı.”

Turunç Masa’nın yalnızca bir iletişim sistemi değil aynı zamanda belediyenin tüm hizmetlerini koordine eden bir otomasyon sistemi olduğunu da vurgulayan Başkan Uysal, “Turunç Masa, bizim ajandamızdır. Muratpaşa'nın otomasyon alarmıdır. Muratpaşa hizmet disiplininin bir garantisidir, bir emniyet sübabıdır. Süreli, sistematik, kuralları belli bir hizmet alışverişi sistemidir” diye konuştu.