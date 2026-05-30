  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Turunç Masa sistemi, Nisan’da 12 bin 196 başvuruyu çözdü

Muratpaşa Turunç Masa sistemi, Nisan’da 12 bin 196 başvuruyu çözdü

Muratpaşa Turunç Masa sistemi, Nisan’da 12 bin 196 başvuruyu çözdü
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Turunç Masa sistemi, Nisan ayında 12 bin 196 başvuruyu sonuçlandırdı. Başvuruların büyük bölümü çağrı merkezi üzerinden gelirken, en yoğun talep çevre ve sağlık hizmetlerinde yaşandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, 2026 yılı Nisan ayında ilçe sakinlerinden gelen 12 bin 196 başvuruyu çözüme kavuşturdu. Başvuruların yüzde 82’si 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden iletilirken, web sitesi, e-posta, CİMER ve sosyal medya kanallarından gelen başvuru sayısı bin 443 olarak kaydedildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Yalnızca başvuru alan değil, aktif iletişim kuran bir yapı” olarak tanımladığı Turunç Masa, ayrıca Nisan ayında 24 bin 7 kişiyle birebir iletişim kurarak aktif bir hizmet yürüttü.

Müdürlükler bazında en yoğun talep, 2 bin 181 başvuruyla Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapıldı. Bu başvuruların 557’sini evde bakım hizmetleri, 445’ini ise hasta nakil işlemlerine yönelik talepler oluşturdu. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ise bin 935 başvuruyla ikinci sırada yer aldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne en fazla talep 763 başvuruyla işyerlerinden ambalaj atıklarının toplanması üzerine gerçekleşti.

Mahalle bazında ise en fazla başvuru 907 taleple Güzeloba Mahallesi’nden geldi. Güzeloba’yı 565 başvuruyla Çağlayan ve 496 başvuruyla Şirinyalı Mahallesi izledi.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Akvaryum Koyu'nda batan gezi teknesindeki panik anları kamerada
Akvaryum Koyu'nda batan gezi teknesindeki panik anları kamerada
Ünlü yazar yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü yazar yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü
''Bana güldünüz'' deyip ateş açtı; masum bir genç kızı hayattan kopardı!
''Bana güldünüz'' deyip ateş açtı; masum bir genç kızı hayattan kopardı!
42 ili birbirine bağlayacak dev proje: Seyahat süresi yarı yarıya düşecek
42 ili birbirine bağlayacak dev proje: Seyahat süresi yarı yarıya düşecek
Altında çöküş senaryosu! Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı
Altında çöküş senaryosu! Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı
Ünlü oyuncuya eğlence mekanında soğuk duş: Sloganlar eşliğinde mekandan çıkarıldı!
Ünlü oyuncuya eğlence mekanında soğuk duş: Sloganlar eşliğinde mekandan çıkarıldı!
Survivor 2026'da büyük finale doğru! Son 8'e kalan isimler belli oldu
Survivor 2026'da büyük finale doğru! Son 8'e kalan isimler belli oldu
Yazı beklerken kış geri döndü: Mayıs sonunda kar sürprizi!
Yazı beklerken kış geri döndü: Mayıs sonunda kar sürprizi!
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Bana güldünüz'' deyip ateş açtı; masum bir genç kızı hayattan kopardı! ''Bana güldünüz'' deyip ateş açtı; masum bir genç kızı hayattan kopardı! Altında çöküş senaryosu! Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı Altında çöküş senaryosu! Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı Meteoroloji'den üç bölgeye sağanak ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den üç bölgeye sağanak ve fırtına uyarısı Trump'ın sağlık raporunda dikkat çeken ayrıntı Trump'ın sağlık raporunda dikkat çeken ayrıntı İstanbul'da kıskançlık dehşeti: ''Kocamla ilişkin var'' deyip genç kızı bıçakladı! İstanbul'da kıskançlık dehşeti: ''Kocamla ilişkin var'' deyip genç kızı bıçakladı! Ünlü oyuncuya eğlence mekanında soğuk duş: Sloganlar eşliğinde mekandan çıkarıldı! Ünlü oyuncuya eğlence mekanında soğuk duş: Sloganlar eşliğinde mekandan çıkarıldı! 42 ili birbirine bağlayacak dev proje: Seyahat süresi yarı yarıya düşecek 42 ili birbirine bağlayacak dev proje: Seyahat süresi yarı yarıya düşecek CHP'de tarihi gün: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde! CHP'de tarihi gün: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde! Bahçesinde gördüğü yılanı vurmak isterken dehşet saçtı: Yaralılar var! Bahçesinde gördüğü yılanı vurmak isterken dehşet saçtı: Yaralılar var! İstanbul'da feci kaza: Freni tutmayan İETT otobüsü TIR'a çarptı İstanbul'da feci kaza: Freni tutmayan İETT otobüsü TIR'a çarptı
Tatil bitti, yollar kilit: Ünlü tatil cennetinden 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı Tatil bitti, yollar kilit: Ünlü tatil cennetinden 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kılıçdaroğlu'na meydan okudu Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kılıçdaroğlu'na meydan okudu Beyaz Saray'daki İran zirvesi sonrası beklenen açıklama geldi Beyaz Saray'daki İran zirvesi sonrası beklenen açıklama geldi Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler: ''Ben hesap soracağım hesap! Herkes bunu bilsin'' Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler: ''Ben hesap soracağım hesap! Herkes bunu bilsin'' Tatilciler akın akın dönmeye başladı: İstanbul yönünde trafik felç! Tatilciler akın akın dönmeye başladı: İstanbul yönünde trafik felç! Doğa tutkunlarının gözdesi Yeşil Göl'e bayramda ziyaretçi akını Doğa tutkunlarının gözdesi Yeşil Göl'e bayramda ziyaretçi akını