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Muratpaşa Turunç Masa'dan memnuniyet rekoru

Muratpaşa Turunç Masa'dan memnuniyet rekoru
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, geçen yıl temmuz ayında yüzde 80,95 olan memnuniyet oranını bu yılın aynı itibariyle yüzde 93,60’a taşıdı.

Muratpaşa Belediyesi, halkla ilişkiler, yönetişim ve iletişim projesi olarak Turunç Masa’yı Kasım 2014’te uygulamaya aldı. Çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle kuruluşundan bu yana ilçe sakinlerinin istek, öneri ve şikâyetlerini çözüme kavuşturan Turunç Masa’ya, temmuzda gelen başvuru sayısı 15 bin 210 oldu.

BİR TELEFON YETER

Başvuruların yüzde 82,88’i çağrı merkezi üzerinden alınırken, yüzde 12,33’ü web, mail ve sosyal medya üzerinden gerçekleşti. Temmuz ayında 2 bin 881 başvuru ile en yoğun talep Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından işleme alındı. Ardından 950 başvuru ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü işyerinden ambalaj atıklarının toplanması konulu talepler değerlendirildi.

EN ÇOK TALEP GÜZELOBA’DAN

Tüm başvuruların profesyonel ekiplerce titizlikle değerlendirilerek, çözüm sürecinin takip edildiği sisteme en çok başvuru Güzeloba Mahallesi’nden geldi. 1390 başvurunun kayda alındığı Güzeloba Mahallesi’ni, 705 başvuru ile Çağlayan Mahallesi takip etti.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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