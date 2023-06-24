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Muratpaşa ve Lomza arasında iş birliği protokolü

Muratpaşa ve Lomza arasında iş birliği protokolü
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Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi Oldtown Festivali’nin katılımcı şehirleri arasında yer alan Polonya’nın Lomza kentiyle ‘İş birliği Niyet Belgesi’ imzaladı. Belge, Lomza’nın kent hakkını elde etmesinin 605’inci yıl dönümü dolayasıyla düzenlenen törende imzalandı.

Muratpaşa Belediyesi heyeti, Polonya’nın tarihi 10’uncu yüzyıla kadar uzanan, 65 bin nüfuslu Lomza şehrinin kent hakkını elde etmesinin 605’inci yıl dönümü törenlerine katıldı. Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini gerçekleştireceği Kaleiçi Oldtown Festivali’nin önemli katılımcı şehirleri arasında yer alan Lomza’nın Belediye Başkanı Mariusz Chrzanowski davetiyle gerçekleşen ziyaret kapsamında Lomza Şehir idaresi ile Muratpaşa Belediyesi arasında İş birliği Niyet Bildirgesi imzalandı.

Bildirgeyle eğitim, kültür, spor, yerel yönetim, kültürel varlıkların korunması gibi alanlarda işbirliği ve deneyim paylaşımı ortaya kondu. Ziyarette ayrıca Lomza Devlet Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ulusal Yerel Yönetimler Enstitüsü’nce düzenlenen “Yerel yönetimin uluslararası işbirliğinin yasal ve örgütsel yönleri” konulu konferansa da Muratpaşa heyeti katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Vural Korkmaz’ın konuşmacı olduğu konferansta, uluslararası işbirlikleri bağlamında yerel yönetimin geleceği tartışıldı.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysa
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