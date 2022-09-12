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Muratpaşa ve Prag 6 belediyeleri kardeş şehir oldu

Muratpaşa ve Prag 6 belediyeleri kardeş şehir oldu

Muratpaşa Belediyesi, 2015’te ‘iyi niyet bildirgesini’ imzaladığı Çek Cumhuriyeti Prag 6 Belediyesi’yle kardeş şehir oldu. Prag’da gerçekleşen kardeş şehir protokolü imza törenine Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da katıldı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi ve Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ın Prag 6 Belediyesi kardeş şehir oldu. Belediye başkanları Ümit Uysal ve Ondrej Kolar arasında protokol Prag 6 belediye binasında düzenlenen törenle imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da törende yer aldı.

İLK İMZA MURATPAŞA’DA ATILDI

Başkan Uysal, Prag 6 ve Muratpaşa’nın birçok açıdan benzer olduğunu söyledi. Prag 6’nın “Avrupa’nın kalbi” olarak anılan Prag’ın en büyük belediyelerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Uysal, iki belediyenin Ekim 2015’te kardeş şehir iyi niyet bildirgesini Muratpaşa’da imzaladığını hatırlattı. Uysal, takip eden yıllarda ikili ilişkilerin güçlenerek geliştiğini söyledi.

HEDİYELER KALEİÇİ’Nİ ANLATIYOR

Başkan Uysal, törende Belediye Başkanı Kolar ve Meclis Üyeleri Marian Hosek ve Eva Smutna’ya Kaleiçi’nin anıtsal yapılarından tarihi Üç Kapılar’ın farklı formlarda yapılmış hediyeliklerini takdim etti. Heyet, imza törenin ardından 2. Dünya Savaşı sırasında Prag’da katledilen çocukların anısına yapılan Lidice Anıtı’nı da ziyaret etti.  

PROTOKOLÜN KAPSAMI

İmzalanan kardeş şehir protokolü, kültürel mirasın geliştirilmesi ve korunması, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda temel belediyecilik hizmetlerinde iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve ekonomi, çevre, ticaret, turizm, kültür, spor alanlarında iş birliği ve deneyim paylaşımını kapsıyor.  

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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