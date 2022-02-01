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Muratpaşa Yabancılar Meclisi toplandı

Muratpaşa Yabancılar Meclisi toplandı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Yabancılar Meclisi, pandemi nedeniyle verilen uzun aranın ilk toplantısını Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yaptı. Toplantıda, meclis sözcülüğü görevinin üçer aylık dönemler halinde yapılması kararlaştırıldı.

Yüzü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde yerleşik yabancının yaşadığı Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Yabancılar Meclisi, Ocak 2020’de kuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) son verilerine göre Alanya’nın ardından 24 bin 928 kişiyle en fazla yerleşik yabancının yaşadığı Muratpaşa’da kurulan meclis, Mart 2020’de başlayan covid-19 pandemisi nedeniyle çalışmalarına uzun süre ara verdi.

Uzun aranın ardından Muratpaşa Belediyesi Yabancılar Meclisi, ASSİM’de bir araya gelerek ilk toplantısını yaptı, yeni dönemi değerlendirdi. Toplantıda, meclis sözcülüğünün üçer aylık dönemler halinde yapılması kararlaştırıldı. Sözcülerin kura yoluyla belirlenmesi de kabul gördü. Yapılan kura çekiminde aynı zamanda Yabancılar Meclisi’ni temsil yetkisine sahip sözcüler Marina Sorokina Ve Nazanin Hosseinzadeh Naser olarak belirlendi. Toplantıda ayrıca, Sosyal, kültürel, sanatsal, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre ve doğanın korunması, hayvan hakları gibi başlıklarda çalışılması kararlaştırıldı. Meclis, bir sonraki toplantısını 21 Şubat’ta yapacak.

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
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