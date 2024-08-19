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Muratpaşa zirveye çıkıyor

Muratpaşa zirveye çıkıyor
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin sivil toplum merkezi ASSİM’de faaliyetlerine devam eden Toroslar Doğa Sporları Spor Kulübü (TODOSK) üyeleri Zafer Haftası etkinleri kapsamında Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı’na tırmanacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu liderliğinde gerçekleşecek etkinlik öncesi TODOSK üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti. Ekipten etkinlik detayları hakkında bilgi alan Başkan Uysal, tebrik ve başarı dileklerini iletti. TODOSK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altuntaş ise “Birlikte Antalya’mızın doğası ve geleceği için işbirliği yaptığımız Muratpaşa Belediyesi’ni bu yıl Ağrı’da zirveye taşıyacağız. Zafer Bayramımızı ülkemizin doruklarında karşılamaktan büyük bir gurur duyuyoruz” diye konuştu. Ağrı Dağı’na tırmanış 27 Ağustos’ta başlayacak ve 1 Eylül’de sona erecek. Türk ve Atatürk bayraklarıyla ve Muratpaşa Belediyesi bayrağı ve flaması 5 bin 137 metredeki zirvede dalgalanacak.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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