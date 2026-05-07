Muratpaşa’da 100 kişilik halk müziği şöleni

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden, 1970’li yıllarda kurulan efsanevi Derdiyoklar grubunun kurucu üyelerinden İhsan Güvercin’in şefliğini yaptığı Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi THM Korosu, “Aşıklardan ve Ozanlardan Nefesler” konseriyle sahne aldı.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen konserde salon tamamen doldu. Gecede, 100’ün üzerinde koristten oluşan koro performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Türkülerin hikâyelerinin de anlatıldığı gecede dinleyiciler hem müzikal hem kültürel bir yolculuğa çıktı.

Konserde sanatçı Oğuz Aksaç da sahneye çıkarak İhsan Güvercin’e eşlik etti. Sanatçıların performansı salonu dolduran sanatseverlerden uzun süre alkış aldı.

Etkinliği takip eden Belediye Başkanı Başkan Ümit Uysal, “Koroda 100’ün üzerinde kişi yer alıyor ancak büyük bir uyum var. Başarılı bir çalışma. Emeklerinize, gönlünüze sağlık” diye konuştu. Başkan Uysal, gecenin sonunda Güvercin’e çiçek takdim etti.

HIDIRELLEZ COŞKUSU YAŞANDI

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği’yle Şükrü Solmaz Parkı’nda Hıdırellez Şenliği düzenledi. Şenlik, belediyenin kurslarında eğitim alan kursiyerlerin dans gösterileriyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte sahne alan İzmirli Necati, seslendirdiği şarkılarla katılımcılara eğlenceli bir gün yaşattı. İlçe sakinleri müzik eşliğinde eğlenirken, Hıdırellez coşkusu doyasıya yaşandı.

Şenliğe katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da kent sakinlerinin Hıdırellez’ini kutladı. Başkan Uysal, Muratpaşa’da dayanışma kültürünü büyütmeye devam ettiklerini belirterek, “Muratpaşa'daki bütünlüğümüzü, birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı, mücadelemizi hiç eksiltmeden devam edeceğiz. Yüreklerimizden cemre eksik olmasın. Sevgimiz, saygımız, dayanışmamız eksik olmasın” diye konuştu.

 

