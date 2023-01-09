  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da 12 bin kişiye çorba dağıtıldı

Muratpaşa'da 12 bin kişiye çorba dağıtıldı

Muratpaşa'da 12 bin kişiye çorba dağıtıldı
Güncelleme:

Antalya’da bir ay içinde 12 bin kişi erken saatte işe, okula giderken Muratpaşa Belediyesi’nin dağıttığı çorbadan içti.

Muratpaşa Belediyesi, daha güneş doğmadan işe, okula gitmek için evinden çıkanlara Çallı durağı ve eski sanayi sitesi girişinde kurulan noktalardan sıcak çorba ikram ediyor. Hafta içi her gün saat 06.30’da başlayan dağıtım 09.00’a kadar devam ediyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’da dayanışma ağlarını her geçen büyütmek için çalıştıklarını söyledi. Aşevinden günde bin 500 haneye gıda yardımında bulundukları, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik beslenme öğünü programını başlattıklarını kaydeden Uysal, ücretsiz çorba dağıtımına ise 1 ay önce başladıklarını aktardı. Başkan Uysal, bugüne kadar 12 bin kişinin dağıtım noktalarına gelerek günün ilk öğününü çorbayla yaptığını aktardı. 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Başkan'a süper lüks makam aracı
Cumhurbaşkanı Erdoğan korumasına sinirlenip oyuncakla vurdu
Benzin ve motorine sessiz sedasız zam geldi
MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oldu
5 adaylı Cumhurbaşkanlığı anketinin sonuçları açıklandı
Jesus'un yenilgi sonrası yaptığı kısa konuşma ortaya çıktı
Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan sınırları zorlayan poz!
Hokus pokus! Çamlıca Camii otoparkına stoklanan arabalar buhar oldu
12 yaşındaki çocuk istismarı itiraf etti, zanlı tutuklandı
Gürcistan sınırındaki ''iPhone'' kuyruğundan eser kalmadı