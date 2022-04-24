Muratpaşa’da 23 Nisan coşkusu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Teneffüs Park’ta başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Gençlik Orkestrası konseriyle sona erdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı, dünya çocuklarının bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Muratpaşa’da belediyenin düzenlendiği etkinliklerle gün boyu devam etti.

Muratpaşa’da kutlamaların ilk adresi, Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park oldu. Türk bayraklı tişörtleri, kırmızı beyazlı giysileriyle Teneffüs Park’ı dolduran çocuklar eğlence dolu bir gün yaşadı. Teneffüs Park sahnesinde hep birlikte şarkılar söylenirken etkinliğe katılan Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı, “Yarınlarımız size emanet. Sizden çok umutluyuz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun” dedi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı, Gündoğmuş’ta zeytin fidanı dağıtımı sırasında kır çiçekleriyle karşılayan çocuklar da 23 Nisan coşkusuna Teneffüs Park’ta yaşadı.

Muratpaşa’da kutlamalar, akşam saatlerinde ise Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde devam etti. Emrah Aydın yönetimindeki Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, 23 Nisan için sahneye çıkarken konserde solist olarak Didem Tezeren, Çağlar Anber, İrem Ünal yer aldı. Konseri Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal da takip etti.