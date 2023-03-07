Muratpaşa'da 4. İş Fikri Yarışması’nda başvuru süresi uzatıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon’un, 63 bin lira ödüllü 4. İş Fikri Yarışması’nda başvuru süresi 31 Mart’a kadar uzatıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırarak Antalya’dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günleri – İş Fikri Yarışmasının 4’üncüsü için başvuru süresi uzatıldı. İş fikri sahibi lise ve üniversite öğrencileri, yarışma için 31 Mart’a kadar başvuru yapabilecek. www.assiminovasyon.com web sitesi üzerinden başvuralar, bireysel ya da 4’er kişilik ekipler halinde olabilecek.

Yarışmada, ön elemeyi geçenler 2 günlük girişimcilik eğitim programına alınacak. Eğitimde, girişimcilik, inovasyon, yenilikçilik, iş fikri ve iş modeli geliştirme konuları anlatılacak. Program sonrasında ön jüri, yarı finale kalacak iş fikirlerini belirleyecek. Yarı finalistler için gerçekleştirilecek sunum atölyesi programı sonrası her kategoriden finale katılmaya hak kazanan iş fikirleri seçilecek. Finalde iş fikri sahipleri, projelerini jüri karşısında anlatacak. Lise, ön lisans-lisans ve yüksek lisans-doktora kategorilerinde en iyi iş fikirleri final jürisinin oylarıyla belirlenecek.

Yarışma sonunda ödül almaya kazanan iş fikri sahiplerine toplamda 63 bin liralık ödül verilecek. Ayrıca finale kalanlara, ASSİM İnovasyon Merkezi Ön Kuluçka Alanı ve Teknoloji Merkezi kullanımı 1 yıllığına ücretsiz tahsis edilecek.