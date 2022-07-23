Muratpaşa'da 5 kilometrelik konforlu yürüyüş yolu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, spor için yürüyüşe çıkan kent sakinleri için eski Lara Caddesi’nin ardından Bayındır Park’ta da tartan pist çalışması yaptı. Böylece 5 kilometrelik yol konforlu hale getirilirken Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Kendimiz ürettik, işçiliğini kendimiz yaptık. İçinden geçtiğimiz ekonomik krize rağmen, tasarruf da ederek yenileme çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, eski Lara Caddesi’nin ardından Bayındır Park’ta ta yürüyüş yollarını tartan zeminle kapladı. İki noktada yapılan çalışmayla 5 kilometrelik hat, özellikle sabah sporu için yürüyüşü tercih eden kent sakinleri için daha konforlu hale geldi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal da Bayındır Park’ta yapılan çalışmayı yerinde inceledi. Uygulama hakkında bilgi alan Başkan Uysal, ülkenin ağır bir ekonomik krizin içinden geçtiğine dikkat çekti. Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak ekonominin bu seyrini öngörerek temel belediyecilik hizmetlerine dair satın almaları öncelikli gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Uysal, “Kendimiz ürettiğimiz için, işçiliğini kendimiz yaptığımız için ekonomik krize rağmen tasarruf da ederek yenileme çalışmalarını yapıyoruz” diye konuştu.

Uygulanan tartan zeminin Muratpaşa Belediyesi üretimi olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Böylece maliyetlerde büyük tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca sentetik bir zemin türü olduğu için kanserojen madde içerir mi içermez mi tartışmalarının da dışında kalabiliyoruz. Vicdanımız rahat bir şekilde bu çalışmalara devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Uysal, yürüyüş yollarındaki çalışmaların ardından çocuk parklarının zeminlerini de yenilemek istediklerini aktardı.

İnceleme sırasında Başkan Uysal’a eşlik eden Bayındır Mahalle Muhtarı Hasan Zorlu, yapılan çalışmayı “Çok güzel oldu” sözleriyle anlattı. Zorlu, “Sakinlerimiz toprakta yürüyordu. Yağmur yağınca sıkıntı oluyordu. Şuan çok güzel. İnsanlar rahat rahat yürüyebiliyorlar” dedi. Sabah sporunu yeni pistte yapan Abdullah Idgız da Başkan Uysal’a teşekkür etti.