Muratpaşa’da 7’nci salon yatırımı yolda

Antalya’da okul bahçelerine inşa ettiği spor salonlarıyla kentin spor altyapısına en büyük yatırımlardan birini gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, yedinci proje için hazırlıklara başladı. Belediye, Ramazan Savaş İlkokulu ya da Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine spor salonu kazandırmak için resmi başvurusunu yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, 2014’te başlattığı projeyle bugüne kadar 6 okul bahçesine çok amaçlı spor salonu kazandırdı. Ders saatlerinde öğrencilerin kullanımına sunulan bu salonlar, ders dışındaki zamanlarda mahalle sakinlerine, lisanslı sporculara ve belediyenin ücretsiz kurslarına hizmet veriyor. Her ay yaklaşık 13 bin kişi bu tesislerden yararlanıyor.

Dönemin Antalya Valisi ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun da imzasını taşıyan protokol çerçevesinde yapılan salonlar; Dilşad Refizade İlköğretim Okulu, Güzeloba İlköğretim Okulu, Ermenek Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi bahçelerinde bulunuyor.

Belediyenin özkaynak düzeni içinde yapılan yatırımlarda 2016 atılım yılı oldu. Bu yıl Dilşad Refizade İlköğretim Okulu, Ermenek Ortaokulu, Güzeloba İlköğretim Okulu ve Namık Kemal Ortaokulu bahçelerine çok amaçlı spor salonları açıldı. 2017’de 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi Spor Salonu tamamlanırken 2022’de ise “99. Yıl Kuvayi Milliye Spor Salonu” adıyla Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi spor salonu açıldı.

Muratpaşa Belediyesi, şimdi 7’nci salonu yapmak için kolları sıvadı. Belediye, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Ramazan Savaş İlkokulu ya da Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine spor salonu kazandırmak için resmi başvurusunu yaptı. Yedinci salonun hangi okulun bahçesine yapılacağına İl Milli Eğitim Müdürlüğü karar verecek.

