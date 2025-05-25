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Muratpaşa'da Adalya Vakfı kurban bağışlarını kabul etmeye başladı

Muratpaşa'da Adalya Vakfı kurban bağışlarını kabul etmeye başladı
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Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı, bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurban bağışlarını kabul etmeye başladı.

Antalya’da dayanışma ve yardımlaşmanın simgesi haline gelen Adalya Vakfı, her yıl düzenli olarak yürüttüğü kurban bağışı programıyla bu bayramda da kalpleri buluşturuyor. 6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde başlatılan kampanyada, bu yılki kurban bağış bedeli 17 bin lira olarak belirlendi.

Bağışlarla alınacak kurbanlıklar, Muratpaşa Belediyesi’ne bağlı aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak.

Kurban bağışında bulunmak isteyen ilçe sakinleri, detaylı bilgi için 0242 316 79 99 ve 0531 104 87 56 numaralı telefonlardan Adalya Vakfı’na ulaşabilir. Bağış hesap bilgileri ise Muratpaşa Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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