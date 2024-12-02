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Muratpaşa'da aile hekimleri ASSİM’de bir araya geldi

Muratpaşa'da aile hekimleri ASSİM’de bir araya geldi
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Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), ‘ASM’de Bir Gün’ isimli sempozyumla Antalya Aile Hekimleri Derneği’ni (ANTAHED) konferans salonunda ağırladı.

Aile hekimleri, ASSİM konferans salonunda bir araya gelerek görevleri süresince karşılaştıkları mesleki gelişim-hatırlatma ve hukuki sorunların konuşulduğu 6 oturumluk bir sempozyum gerçekleştirdi. Sempozyumda birçok hastane ve ilaç firması da yer aldı.

Sempozyum oturumlarında yer alan konular arasında ise ‘Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Yaklaşım ve Ketotifen’, ‘Tıbbın Yolculuğunda B1, B6, B12 Vitaminleri ve Hasta Profillerinde Benexol B12’, ‘Obezite Kontrolü ve Bariatrik Cerrahi Yaklaşımlarında Yeni Gelişmeler’, ‘Hemogram Değerlendirme ve Tanıya Giden Yol’, ‘Talasami Tarama ve Tanısında Yeni Gelişmeler’, ‘ANTAHED Hukuk Oturumu’ yer aldı. Sempozyumun kapanışında sertifika ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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