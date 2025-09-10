Muratpaşa'da Akdeniz Gecesi’nde Yörükler kültürlerini yaşattı

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 9’uncusunu düzenlediği Yöreler Renkler Festivali’nin Akdeniz Gecesi’nde Yörükler köklü kültürlerini Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda yaşattı.

Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 73 hemşeri, kültür ve dayanışma derneğinin katılımıyla devam eden festivalin dördüncü gününde düzenlenen Akdeniz Gecesi, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun dans gösterisiyle başladı. Ahıska Kafkas Halk Oyunları Grubu’nun gösterisiyle devam eden gecede Asi Ezgileri Müzik Topluluğu sahne aldı. Gecede ayrıca Hüseyin Çabuk ve Mehmet Koparan dinleyicileriyle buluştu. Kent sakinleri, dans ve müzikleriyle Yörük kültürünü Antalya’da Muratpaşa Kent Meydanı’nda yaşattı.

MURATPAŞA’DA KÜLTÜRLER KAYNAŞIYOR

Tüm Hataylılar ve Hatay Dostları Dernek Başkanı Hikmet Kenan Yozgatlı, 9 yıldır aralıksız Yöreler Renkler Festivali’ne katkı sunan Muratpaşa Belediye Başkanı, belediye yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ederken şunları söyledi:

“Burada bulunma amacımız hem kendi kültürel değerlerimizi tanıtmak hem de bunun yanı sıra daha çok coğrafi işaretli yöresel ürünlerimizi tüm insanlarımıza sunmak. Muratpaşa, Türkiye’nin tüm illerinden ve diğer milletlerden insanların bir arada yaşadığı çok heterojen yapıda bir ilçe. Bu nedenle burada daha fazla insana ulaşma ve dünyaya kendimizi tanıtma şansını yakalıyoruz.”

Yöreler Renkler Festivali’ne Kahramanmaraş dondurması ve tarhanası ile katıldıklarını belirten Antalya Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Mehmet Akif Yıldız ise “Burada yeni tanıştığımız hemşerilerimiz oluyor. Derneğimizden haberdar oluyorlar. Hemşerilerimizle kaynaşmış oluyoruz. Aynı zamanda diğer kültürlerle de bir araya gelme imkanı buluyoruz” diye konuştu. Yıldız, bu imkanı sağlayan Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal’a teşekkür etti.