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Muratpaşa'da alışveriş, hassas terazi noktalarıyla daha güvenilir

Muratpaşa'da alışveriş, hassas terazi noktalarıyla daha güvenilir
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, kent sakinlerinin güvenle alışveriş yapabilmelerini sağlamak adına kapalı pazar yerlerine ‘tartı kontrol noktaları’ kurdu.

Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent sakinlerinin kaliteli ve güvenli alışveriş yapabilmeleri amacıyla kapalı pazar yerlerinde hassas terazi uygulamasını hayata geçirdi. Aldığı ürünün eksik olduğunu tespit eden vatandaşlar zabıta ekiplerine şikayette bulunabiliyor. Ayrıca ekipler gün boyu tezgah sınırları, fiyat etiketleri ve terazi kontrolünü de elden bırakmıyor. Bağırarak satış yaparak gürültü kirliliğine yol açan esnafa da idari para cezası uygulanıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nde zabıtalarından Erimcan Öngel, pazarlarda fiyat etiketlerine, tezgahların vatandaşın rahat alışveriş yapabileceği mesafede olmasına dikkat ettiklerini söyledi. Kent sakinlerine huzurlu ve güvenilir bir alışveriş ortamı yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Öngel, bağırarak satış yapan ve vatandaşa kötü muamelede bulunan pazar esnafına idari yaptırım uyguladıklarını belirtti.

Yeşilbahçe Kapalı Semt Pazarı’nda meyve ve sebzelerini torbalara dolduran Duran Genç, hassas terazinin başına geçti, aldıklarını tek tek tartarak kilogramlarını kontrol etti. Genç, belediyeye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken “İnsanların daha güvenli alışveriş yapması ve esnafın doğru veya yanlış tarttığını görebilmek için güzel bir uygulama” dedi. Çeşitli pazarlardan alışveriş yaptığını söyleyen Genç, Muratpaşa pazarlarının bakımı, hijyeni ve görevli ekiplerinin titiz çalışmalarıyla dikkatini çektiğini söyledi.

Yeşilbahçe pazarından alışveriş yapan bir diğer kent sakini Ayşe Susamcı ise aldığı sebzeleri tarttıktan sonra “Kesinlikle çok güzel bir uygulama olmuş. Suistimal eden esnaflar olabiliyor. İnsanlar gelip buradan güvenle kontrol edebilir, haklarını savunabilirler” diye konuştu.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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