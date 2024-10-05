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Muratpaşa'da Antalya Çiçek Desenleri yarışmasına başvurular devam ediyor

Muratpaşa'da Antalya Çiçek Desenleri yarışmasına başvurular devam ediyor
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Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 2-4 Mayıs’ta ilk kez düzenleyeceği Antalya Çiçek Desenleri Günleri’nde yarışmaya katılacak liseler için başvuralar 1 Aralık’a kadar uzatıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin 2-4 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği ‘Çiçek Desenleri Günleri’nin yarışma başvuruları devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi’nin gelecek yıl düzenleyeceği etkinlikte liselerden gruplar belediye tesislerinde üretilen rengarenk çiçeklerle en güzel deseni oluşturmak için yarışacak. Yarışmaya, 10’ar kişilik 25 öğrenci grubu kabul edilecek. Her gruba bir resim öğretmeninin rehberlik edeceği etkinliğe başvuru sırasında oluşturulmak istenen desenin taslak çizimleri de eklenecek.

Başvuralar 1 Aralık’a kadar belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından Antalya Çiçek Desenleri Günleri’nde yarışacak gruplar, jüri tarafından belirlenecek. Yarışmaya katılacakların listesi Muratpaşa Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Yarışmacı öğrencilere, 30 yılı aşkın süredir çiçek festivali gerçekleştiren Sicilya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Noto kentinden bir heyet rehberlik edecek.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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