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Muratpaşa'da Antalya Genç İklim Liderleri’nden kıyılar için hareket

Muratpaşa'da Antalya Genç İklim Liderleri’nden kıyılar için hareket
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Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin proje ortağı olduğu Antalya Genç İklim Liderleri, bu yıl 81 ilde gençlerin çevre sorunları konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla “Plastik Kirliliği ile Mücadele” temasıyla kutlanan Dünya Çevre Günü etkinliklerine katıldı.

Gençlerin çevre sorunları konusundaki farkındalığını artırmak ve yerel düzeyde çevresel koruma çalışmalarına katılımlarını teşvik etmek amacıyla bu yıl Türkiye’nin 81 ilinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi. Programa Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK), Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ve Muratpaşa Belediyesi’nin proje ortağı olduğu Genç İklim Liderleri de katıldı.

Gerçekleşen programda kıyı ekosistemlerinin korunması, denizlerde plastik kirliliği ve istilacı türlerin etkileri gibi konulara odaklanıldı.

Programın Karatay Medresesi’nin toplantı salonunda düzenlenen ilk bölümünde, hassas kıyı alanlarının önemi, istilacı türlerin deniz ekosistemine etkileri ve plastik atıkların deniz yaşamına verdiği zararlar hakkında kapsamlı bir eğitim verildi. Katılımcılar, konunun bilimsel yönleriyle birlikte alınabilecek önlemler hakkında da bilgilendirildi.

Antalya Genç İklim Liderleri, etkinliğin ikinci bölümünde ise Antalya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Gezide, ekosistem temelli kıyı koruma yaklaşımları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, yerelde uygulanan başarılı örnekler de Genç İklim Liderlerine aktarıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin de işbirliği içinde olduğu AGİP projesi kapsamında doğal türlerin korunması, genç kuşakların çevre bilincinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının desteklenmesi amacıyla eğitimler, atölyeler ve saha etkinlikleri yıl boyunca devam edecek.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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