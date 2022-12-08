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Muratpaşa'da Antika Günleri başlıyor

Muratpaşa'da Antika Günleri başlıyor
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Muratpaşa Belediyesi, her ayın 2’nci pazar günü Dedeman Kapalı Pazar yerinde antika günlerine başlıyor. Antika meraklılarını, koleksiyonerleri buluşturacak ilk etkinliğin bu pazar gerçekleşecek.

Antalya’da, korunmaya değer ata yadigarlarını, mobilyadan kitaplara ve fotoğraflara, tarihe tanıklık etmiş objelerin meraklılarıyla buluşacağı antika günleri başlıyor. Antika Günü, ayda sadece bir kere, her ayın 2’nci pazar günü Dedeman Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşecek. İlk etkinlik, 11 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. 

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya İkinci El Eşya ve Geri Dönüşümcüler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’yle düzenleyeceği Antika Günü’nde sanatsal ve tarihi anlamda koleksiyon değeri olmayan malzemelerin sergilenmesine izin verilmeyecek. Müzayedenin de düzenleneceği etkinlikte 100’e yakın stant yer alacak.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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