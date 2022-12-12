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Muratpaşa’da Antika Günü başladı

Muratpaşa’da Antika Günü başladı
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Eski basım kitaplar, plaklar, pullar, bakır kaplar, eski porselenler, fotoğraf makinaları, daktilolar, kasetler ve saatler tarihe tanıklık etmiş yüzlerce eşya, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin artık her ayın 2’nci pazar günü düzenlediği Antika Günü’nde meraklılarıyla buluştu.

Antalya’da, korunmaya değer ata yadigarları, tarihe tanıklıklarıyla artık her biri kültür ürünü haline gelmiş eşyalar, Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya İkinci El Eşya ve Geri Dönüşümcüler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’yle düzenlendiği Antika Günü’nde satış amacıyla sergilendi.

Artık her ayın 2’nci pazar günü Dedeman kapalı pazar yerinde düzenlenecek Antika Günü’nün ilkine Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı. Antika Günü’nde eski basım kitapların, eski 45’lik plakların, pulların, bakır kapların, eski porselen yemek takımlarının, fotoğraf makinalarının, daktiloların, kasetler ve saatlerin yer aldığı yüz stant yer aldı. Stantları gezen Başkan Uysal, açılış dolayısıyla yaptığı konuşmada “Hayırlı olsun” dedi, Antalya’nın önemli bir eksiğinin de giderilmiş olduğunu söyledi. Konserlerle gün boyu devam eden Antika Günü’nde müzayede de düzenlendi.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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