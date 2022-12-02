Muratpaşa'da Aralık ayı olağan meclis toplantısı

Muratpaşa Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Aralık Cuma (bugün) saat 14.30'da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecektir.

Muratpaşa Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Aralık Cuma (bugün) saat 14.30'da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecek.

İşte Muratpaşa Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısında ele alınacak konular:

GÜNDEM

Yoklama- Saygı Duruşu-İstiklal Marşı ve Açılış.

Belediyemiz Meclisinin 02.11.2022 günlü olağan toplantı tutanağının oylanması.

Kadro ataması ile ilgili Meclise bilgi verilmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.11.2022 tarih ve 3266 sayılı yazısı.

Geçici işçi vize teklif cetveline ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.11.2022 tarih ve 3267 sayılı yazısı.

Norm kadro uygulamasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.11.2022 tarih ve 3268 sayılı yazısı.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği arasında ortak hizmet ve işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Av.Ümit UYSAL'a yetki verilmesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 1850 sayılı yazısı.

Kasım 2022-Mayıs 2023 tarihleri arasında Kreş Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğretmenlerimize hizmet içi eğitimlerin verilmesi ile ilgili İstanbul Kültür Üniversitesi ve Muratpaşa Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalanması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Av.Ümit UYSAL'a yetki verilmesine ilişkin Kreş Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 1232 sayılı yazısı.

Demircikara Mahallesi Yurt Alanı kullanımlı 7298 Ada 8 parselde kullanım kararı değiştirilmeden yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 5350 sayılı yazısı.

Ermenek Mahallesi 10576 Ada 2 parselde Muratpaşa Belediyesi Meclisi’nin 06.08.2021 tarihli 218 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.12.2021 tarihli 925 sayılı kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile eklenen plan notunun kaldırılmasına ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 5351 sayılı yazısı.

Yüksekalan Mahallesi Konut kullanımlı 4873 Ada 11 parselin "Özel Yurt Alanı" kullanımlı olarak planlanmasına ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 5352 sayılı yazısı.

Güzeloba Mahallesi 13107 ada 6 (yeni 9) parselin Danıştay 6. Dairesinin 2018/7432 E. 2022/3291 K. sayılı kararı gereğince Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanından önceki kullanım kararı olan Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 10.10.2022 tarihli ve 904 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği uyarınca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 5353 sayılı yazısı.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesine göre 5/4 muvafakat ile gölgelik izni verilebilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 8098 sayılı yazısı.

Hasan Mert KIZIL ve Ceylin KURTOĞLU'na başarılarından dolayı ödül verilmesine ilişkin Spor İşleri Müdürlüğünün 23.11.2022 tarih ve 1601 sayılı yazısı.

Zeynep Nisa ÖLEKLİ'ye başarısından dolayı ödül verilmesine ilişkin Spor İşleri Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 1689 sayılı yazısı.

Ayşe ŞİRİP ve Toprak Efe ÇOBAN'a başarılarından dolayı ödül verilmesi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesine ilişkin Spor İşleri Müdürlüğünün 23.11.2022 tarih ve 1601 sayılı yazısı.

Haşimişcan Mahallesi 27 ada 12 parselde bulunan Muratpaşa Kaymakamlık hizmet binası olarak kullanılan Belediye eski hizmet binasının Muratpaşa Kaymakamlığına tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.11.2022 tarih ve 3747 sayılı yazısı.

Antap üyeliği ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 29.11.2022 tarih ve 872 sayılı yazısı.

Şirinyalı Mahallesi Ticaret-Konut Alanı (TİCK) kullanımlı 5823 Ada 1 parselde yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 5344 sayılı yazısı.

Kışla Mahallesi 27900 ada 9 ve 10 parsellerin sınırlarının 27900 ada 9 parselde bulunan Cami kullanımına göre düzenlenerek yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 5345 sayılı yazısı.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2021 tarihli ve 12473 sayılı kararı ve 13.05.2022 tarihli ve 14002 sayılı kararları ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 03.08.2022 tarihli ve 2768989 sayılı yazısına istinaden Sinan Mahallesi 49 ada 3, 12, 16, 18 ve 19 parsellere ilişkin plan değişikliği sınırının Haşimişcan Mahallesi Kentsel Sit Alanı Etkileme Geçiş Alanının Arık Sokak’a cepheli kısmını içerecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 5346 sayılı yazısı.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.09.2022 tarihli ve 14492 sayılı kararıyla uygun bulunan Haşimişcan Mahallesi 9986 ada 37 ve 38 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 5347 sayılı yazısı.

Konuksever Mahallesi 12372 ada 1 parselde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.09.2022 tarihli ve 866 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 5348 sayılı yazısı.

Muratpaşa Mahallesi Ticaret kullanımlı 245 ada 36 parselde yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 5349 sayılı yazısı.