  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da arama kurtarma eğitimi verildi

Muratpaşa'da arama kurtarma eğitimi verildi

Muratpaşa'da arama kurtarma eğitimi verildi
Güncelleme:

Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM), Antalya’nın ilk yerel arama kurtarma derneği MAKSAT, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleriyle birlik içi eğitimini gerçekleştirdi.

Antalya’nın ilk yerel arama kurtarma derneği MAKSAT ekibe yeni dahil olan gönüllüleriyle AFAD ekibini Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezi olma özelliği taşıyan ASSİM’de bir araya getirdi. Gerçekleştirilen birlik içi eğitimde arama kurtarma ile ilgili temel bilgiler verilirken aynı zamanda ekipman tanıtımı da yapıldı. Birlik içi güçlenmeyi hedefleyen toplantı, afet bilinci ve donanımın geliştirmesinin yanı sıra ekibe yeni dahil olan gönüllülerin birbiriyle tanışıp kaynaşmasını da sağladı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti: Yüzde 55 bile veren var! Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti: Yüzde 55 bile veren var! Yazıklar olsun: Milletin acısını bedava siyaset ilan etti! Yazıklar olsun: Milletin acısını bedava siyaset ilan etti! 28 bin kişi mağdur olmuştu: Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satışa çıkarıldı 28 bin kişi mağdur olmuştu: Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satışa çıkarıldı Kışlıklar hazır mı ? Kuvvetli yağışlar başlıyor! Meteoroloji bu illerimizi uyardı Kışlıklar hazır mı ? Kuvvetli yağışlar başlıyor! Meteoroloji bu illerimizi uyardı Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu! Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu! Kanal D'nin yeni dizisi ilk bölümüyle olay oldu Kanal D'nin yeni dizisi ilk bölümüyle olay oldu Türk iş insanı Dünyanın En Güçlüleri listesine girmeyi başardı! Türk iş insanı Dünyanın En Güçlüleri listesine girmeyi başardı! Aldatıldığını düşündü, silahla evi bastı: 1 kişi öldü Aldatıldığını düşündü, silahla evi bastı: 1 kişi öldü Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi Türkiye'de 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı Türkiye'de 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı
Esra Erol'un canlı yayınında mide bulandıran aile içi yasak aşk iddiaları Esra Erol'un canlı yayınında mide bulandıran aile içi yasak aşk iddiaları Eski Cumhurbaşkanı Sezer’in torunu silahın önüne atladı Eski Cumhurbaşkanı Sezer’in torunu silahın önüne atladı Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... 200'den fazla kadın ve çocuğa tecavüz eden sapık idam edildi 200'den fazla kadın ve çocuğa tecavüz eden sapık idam edildi Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için karar verildi Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için karar verildi 35 taksici aynı bölgede ölü olarak bulundu! 35 taksici aynı bölgede ölü olarak bulundu! Son ankette Türkiye'nin 1. partisi değişti: Ne AK Parti, ne MHP, ne CHP, ne de DEM! Son ankette Türkiye'nin 1. partisi değişti: Ne AK Parti, ne MHP, ne CHP, ne de DEM! Atatürk'ü eleştiren Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'na tepki yağıyor Atatürk'ü eleştiren Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'na tepki yağıyor Yeni kabusumuz belli oldu: Uzmanlar ''oturmayın'' diyerek uyardı Yeni kabusumuz belli oldu: Uzmanlar ''oturmayın'' diyerek uyardı