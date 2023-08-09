Muratpaşa'da asfaltta yoğun mesai

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi yılın 7 ayında 41 bin 704 ton sıcak asfalt döktü. 21 mahallede çalışan Fen İşleri Müdürlüğü, Yeşildere ve Ermenek mahallelerinde yoğun mesai harcadı.

Antalya’da iş ve alışveriş merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, Kaleiçi gibi tarihi ve turistik noktalarıyla kent hayatının kalbi Muratpaşa’da belediyenin cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor. Doğalgaz dahil altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde gerçekleşen çalışma kapsamında eski asfalt tamamen sökülüyor ve belediyenin Döşemealtı’nda bulunan tesislerinde üretilen asfaltla kaplanıyor.

Muratpaşa Belediyesi, yılın 7 aylık döneminde 41 bin 704 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 21 mahallede çalıştı. 9 yıldır devam eden yenileme çalışmalarıyla Muratpaşa’nn cadde ve sokaklarının yüzde 85’ini adeta sıfırdan yapılırken ekipler yılın ocak-temmuz döneminde Yeşildere ve Ermenek mahallelerinde yoğun mesai harcadı. Yeni açılan yollarla birlikte bin 735 ton, Ermenek’te ise 2 bin 680 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Muratpaşa, 40 bine yaklaşan nüfusuyla sadece Muratpaşa’nın değil Antalya’nın en kalabalık ilçesi olan Güzeloba’da ise 28 bin 133 ton asfaltlama yaptı.