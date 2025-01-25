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Muratpaşa'da ASSİM 1227 etkinliğe ev sahipliği yaptı

Muratpaşa'da ASSİM 1227 etkinliğe ev sahipliği yaptı
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Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) yıl boyunca bin 227 etkinlik gerçekleşti.

Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezi ASSİM yıl boyunca arama kurtarma derneklerinin tatbikat eğitimleri, sempozyumlar, belirli gün ve hafta kutlamaları gibi bin 227 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dernekleri bir araya toplayan ASSİM’de 29 mesleki dayanışma merkezi, 26 hemşeri derneği, 16 spor derneği, 13 kültür-sanat derneği, 11 sağlık derneği, 9 bireysel öğreti derneği, 6 uluslararası teşekkül, 4 toplum kültürünü yaşatma derneği, 5 insani yardım derneği, 3 hak ve savunuculuk derneği, 5 çevre doğal hayat ve hayvanları koruma derneği, 3 eğitim araştırma derneği, 1 dış Türk derneği, 1 engelli derneği, 2 düşünce temelli dernek, 1 şehit ve gazi yakınları derneği, 1 gıda tarım ve hayvancılık derneği, 1 yaşlı ve çocuklara yönelik dernek, 1 kamu kurumlarını ve personelini destekleyen dernek olmak üzere toplam 142 dernek yer alıyor.

 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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