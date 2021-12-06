  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da ASSİM’de bilardo turnuvası

Muratpaşa'da ASSİM’de bilardo turnuvası

Muratpaşa'da ASSİM’de bilardo turnuvası

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya Bilardo Spor Kulübü ve Uluslararası Tüm Engelliler Federasyonu’nun (UTEF) birlikte düzenlendiği bilardo turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya Bilardo Spor Kulübü ve Uluslararası Tüm Engelliler Federasyonu’nun (UTEF) birlikte düzenlendiği bilardo turnuvasına ev sahipliği yaptı.  

ASSİM’de yer alan Antalya Bilardo Spor Kulübü Tesisinde gerçekleşen turnuvaya 48 sporcu katıldı. Turnuva, 4 gün devam etti. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvanın sonunda İrfan Yılmaz 1’nci, Soner Özgenç 2’nci, Murat Güneş 3’ncü, Mustafa Erkuma 4’ncü oldu. Dereceye giren sporcular düzenlenen törenle kupalarını aldı. Kulüp Başkanı Mustafa Safvet Yahyaoğlu ve UTEF Başkanı Mutlu Mete Kaçar, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a turnuvanın gerçeklemesi için verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederken turnuvada mücadele eden tüm sporcuları kutladı.

 

Etiketler muratpaşa belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mahkemeden tarihe geçen emsal karar: O ilacın ücretini SGK ödeyecek!
Dünyada tek! İşte ABD'nin yeni hayalet uçağı
Erdoğan'dan ''Asgari ücret 4 bin TL mi olacak?'' sorusuna yanıt
Dünyaca ünlü ekonomistten kritik uyarı
Omicron'u tespit eden doktor yeni semptomu açıkladı
Kurt ve kangal çiftleştirildi! İşte ortaya çıkan cins
Emine Erdoğan: ''Başıma iş açtın sayın başkan''
İstanbullular dikkat! 30 gün sürecek yol çalışması başladı
Hani tasarruf yapılacaktı ? Bakanlık Erdoğan'ı dinlemedi!
Uludağ'da mahsur kalan dağcılar hayata çorapları sayesinde tutunmuş