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Muratpaşa'da aşure günü etkinliği

Muratpaşa'da aşure günü etkinliği
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı’nın geleneksel aşure etkinliğinde gönderdiği mesajda, “Muratpaşa’mızda yaşamımız sevgi ve saygı dolu. Birbirimize kenetlenmiş bir ortamımız var” dedi.

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen geleneksel aşure etkinliği bu yıl da Engelsiz Kafe’de gerçekleşti. Falez sahil bandında yer alan kafede düzenlenen buluşmaya sivil toplum kuruluşları, Engelsiz Kafe’nin özel çocukları ve aileleri, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları katıldı. Etkinlikte çölyak hastaları da unutulmadı, onlar için glütensiz aşure hazırlandı.

Etkinliğe bir mesaj gönderen Başkan Uysal, şunları söyledi:
“Muratpaşa’mızda yaşamımız sevgi ve saygı dolu. Birbirimize kenetlenmiş bir ortamımız var. Muratpaşa’mız aşure meşrebesini hayatın her alanına yayıyor. Bu birliktelik komşularımız, öğrencilerimiz, çocuklarımız ve Engelsiz Kafe, Adalya Vakfı gibi kurumlarımız sayesinde mümkün oluyor” dedi. Başkan Uysal mesajını, “Nice güzel günlerde, ortak değerlerde, çocuklarımızla, biricik yavrularımızla ve bütün sevdiklerimizle bir arada olabilmeyi temenni ediyorum” diyerek tamamladı.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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