Muratpaşa'da Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri sona erdi

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu’nun Avukat Soner Ustaoğlu anısına düzenlediği Tiyatro Günleri’nin ikincisi, sona erdi. Etkinlikte Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Antalya baroları tiyatro toplulukları sahne aldı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, avukatların sahne aldığı etkinlikte perde Antalya Barosu’nun ‘Ayak Bacak Fabrikası’ oyunuyla açıldı. Ankara Barosu Tiyatro Topluluğu ‘Katil Kim’ oyunuyla sahnede olurken Bursa Barosu Tiyatro Topluluğu ‘Gözlerimiz Kaparım Vazifemi Yaparım’, Eskişehir Sui Generis Tiyatro ‘Kargalar’, İzmir Barosu Tiyatro ‘Suçsuzlar Çağı’ oyunlarıyla Avukat Soner Ustaoğlu 2. Tiyatro Günleri’ne katıldı.

Etkinliğin kapanışında ise Antalya Barosu Yırtık Cübbe Tiyatro Topluluğu, ‘Küçük Adam Ne Oldu Sana’ isimli oyunla Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesinde seyirciyle buluştu. İkinci Dünya Savaşı öncesi yoksulluğun, işsizliğin arttığı buna karşın Nazi rejiminin güçlenmeye başladığı Almanya'da geçen oyunu Belediye Başkanı Ümit Uysal da meslektaşlarıyla birlikte izledi.

Oyunun ardından, yakalandığı hastalık sonucu Eylül 2021’de hayata vedan eden avukat Soner Ustaoğlu’nun eşi Ayla Ustaoğlu, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Soner sizinle gurur duyardı” dedi. Başkan Uysal ise ‘Barobey’ lakaplı Ustaoğlu’nu anmak için baroların katıldığı bir tiyatro festivalinin onun doğasına çok uygun olduğunu söyledi. Avukatlık mesleğinin toplumla çok iç içe bir meslek olduğunu belirten Başkan Uysal, avukatlığın tiyatroyla birleşince çok iyi oyunların ortaya çıktığını belirtti. Uysal, “Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bize ev sahipliği yapma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. Gecede Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, Başkan Uysal’a teşekkür plaketi takdim etti.