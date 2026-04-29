Muratpaşa'da bahar, Çiçek Desenleri Günleri’yle karşılanacak
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ikinci kez düzenleyeceği Çiçek Desenleri Günleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 8-9 Mayıs tarihlerinde Fener Mahallesi Ziya Gökalp Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikte kullanılacak çiçeklerden desen krokilerine, uygulama zeminlerinden peyzaj süslemelerine kadar tüm detaylar belediyenin üretim tesislerinde titizlikle hazırlanıyor.

Belediyeye ait bitki üretim tesislerinde etkinlik için tam 130 bin dal çiçek yetiştirildi. Tagates, karanfil, osteospermum, zinnia ve petunya gibi baharın en renkli türleri, falezlerin denizle buluştuğu parkta görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca etkinlik alanını süsleyecek dekoratif peyzaj ürünleri ile öğrencilerin desenlerini uygulayacağı özel zeminler de yine belediyenin üretim tesislerinde hazırlanıyor.

LİSELER EN GÜZEL DESEN İÇİN YARIŞACAK

Çiçek Desenleri Günleri’nde bu yıl 10 lise yarışacak. Organizasyona, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi, Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, Akant Koleji, Bahçeşehir Koleji, Özel Renk Okulları Anadolu Lisesi, Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TED Koleji, Vizyoner Koleji, Antalya Anadolu Lisesi ve ODTÜ Gençlik Parkı öğrencileri katılacak.

Öğrenciler, görsel sanatlar öğretmenleri rehberliğinde, 10’ar kişilik ekipler halinde daha önce hazırladıkları çiçek desenlerini zemine uygulayacak. Kesme çiçekler ve çeşitli doğal dekoratif malzemelerin kullanılacağı çalışmalar, belirlenen süre içinde tamamlanacak.

ERSAN TAY SAHNE ALACAK

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 5 kişilik jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda dereceye giren takımlar belirlenecek ve ödüllendirilecek. Ödül töreni 9 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Ödül töreninin ardından ise alanda Ersan Tay sahne alacak.

 

