Muratpaşa’da Bambus bayramı

Antalya’da kent merkezinde bulunan doğa harikası Bambus plajı, Muratpaşa Belediyesi’nin mücadelesinin ardından halka açıldı. Plajda kent sakinleri, sabahın ilk saatlerinde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la ilk kulacı attı.

Bambus plajı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da Antalya'yı ilk ziyaretinde, “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği Erenkuş mevkiinin hemen alt tarafında yer alıyor. Falez sahil bandında ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ statüsüne sahip koyda yer alan plaj, 2015'te kaçak inşaatlarıyla gündeme geldi. Doğa harikası koydaki kaçak yapılar, Muratpaşa Belediyesi’nin hazırladığı raporda tam 2 sayfa boyunca anlatıldı. Denizden kepçe ve paletli ekskavatör getirildiği ve falezlere beton döküldüğü raporda yer aldı.

KAÇAKLARLA MÜCADELE

Nisan 2016’da belediye plajda yıkım başlattı. Ekipler 5 saatlik uğraşın sonucunda ancak 2 metrekarelik betonu sökülebildi. Bunun üzerine yoldan 30 metre aşağıda bulunan plaja vinçle iş makineleri indirildi. Korunması gereken falezlerin demir profillerle kaplandığı, kayalıklara duvar örüldüğü ve plajının moloz doldurularak genişletildiği ortaya çıktı. Plajdaki beton ancak 1 haftada sökülebildi.

İHALE İPTAL OLDU

Muratpaşa Belediyesi, yıkımın ardından, kent hafızasının bir parçası olan plajı kente kazandırmak için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na onlarca kez başvuruda bulundu. Başvurular sonuçsuz kalırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı plajın işletmesini Kasım 2022’de ihale etti. İhaleyi yıllık 1 milyon 910 bin lira kira bedeli karşılığı bir şirket alırken belediye de ihalenin iptali için dava açtı. Ankara 6. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti.

BAŞKAN UYSAL’DAN KARARLI ADIM

Başkan Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda belediyenin 5 plajı için düzenlenen mavi bayrak töreninde Bambus plajının halka açılacağını söyledi. Muratpaşa Belediyesi alanda düzenleme ve temizlik çalışmalarına başlarken iptal edilen ihalenin sahibi olan şirket alana giriş çıkışları engellemek için lüks otomobilleri, yat taşımacılığında kullanılan TIR’ları bölgeye yığdı. Engellemelere rağmen Muratpaşa Belediyesi, alanda çalışmaları tamamladı ve Bambus’da kent sakinleri Belediye Başkanı Ümit Uysal’la ilk kulacı attı.

KONSENSÜS OLUŞTU

Plaj açılışında kent sakinleri tarafından alkışlarla karşılanan Başkan Uysal, Bambus’un halka açılması konusunda kentte siyaset üstü bir konsensüs oluştuğunu söyledi. İdari kadroların da kent hafızasında yer edinen Bambus’un halka açılmasına büyük oranda olumlu baktıklarını belirten Başkan Uysal 30 yıl aranın ardından Bambus’un açılmasından duyduğu mutluluğu paylaştı.

Belediyenin çalışmalarını engellemek için plaj önündeki geçitleri kapatan araçların hala orada olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal şöyle konuştu:

“Plajın girişinde bazı araçlar görüyorsunuz. Hiçbir hukuka dayanmadan ‘Geçmişte bir ihale aldım. İptal edildi ama yine de burası benim’ gibi yaklaşan çevrelerin araçları orada duruyor. Kamusal sahanın kullanımını engelleme cesareti gösteriyor. Sıfır hukuk, hiç bir dayanak yok ama bekliyorlar. Bununla ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Bu hafta içinde somut gelişmeler olacaktır.”

DAHA GÜZEL OLACAK

Yıkım kalıntılarının da hızla temizlenmesinin ardından Bambus’un daha muntazam olacağını söyleyen Başkan Uysal “Umuyorum ki şehirlerin tarihiyle özdeşleşmiş bu tip yerlerin ihale edilmemesi hususunda bakanlığımız özel bir hassasiyet gösterir. Umuyorum ki bakanlığımız burayı tekrar ihaleye çıkarmaz” diye konuştu.

Kent sakinleriyle birlikte Akdeniz’in masmavi serin sularına kendini bırakan Başkan Uysal denizden çıktığında ise “Muhteşem, her zamanki gibi Antalya, Akdeniz, pırıl pırıl. Vatandaşımıza hayırlı olsun güle güle kullansınlar” dedi.

BÜYÜK DESTEK

Denize girmeye gelen Kudret Feza Pala, Bambus’un halka açılmasının her zaman hayali olduğunu söyledi. Pala, “Bambus plajının girişinden inmek ve denize girmek çok güzel bir duygu” dedi. Başkan Uysal’a desteğini de dile getiren Pala “Halkımızın yanında, bizim yanımızda olması çok güzel bir şey ve bizde halk olarak onu destekliyoruz” diye konuştu.

8 yaşındaki Nehir Yılmaz, anneannesi ve annesinin önceleri burada denize girdiklerinden bahsettiklerini anlatırken plajın açılmasına mutlu olduğunu, hep merak ettiğini söyledi.

Açılışta duygularına hakim olamayan Fevzi Çelik ise en son 1977’de Bambus’tan denize girdiğini söyledi. Çelik, Başkan Uysal’ın verdiği mücadeleyi desteklediğini ve çok zor koşullarda bu plajın açıldığını belirtti.

Plajlar daha ortada yokken Bambus’ta denize girdiklerini söyleyen Rabia Çelik de plajın halka mal edilmesine çok sevindiklerini dile getirdi.