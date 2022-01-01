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  4. Muratpaşa'da Başkan Uysal yeni yıla dakikalar kala kız öğrenci konuk evini ziyaret etti

Muratpaşa'da Başkan Uysal yeni yıla dakikalar kala kız öğrenci konuk evini ziyaret etti

Muratpaşa'da Başkan Uysal yeni yıla dakikalar kala kız öğrenci konuk evini ziyaret etti

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, yeni yıla sayılı dakikalar kala eşi Ümran Uysal’la belediyenin kız öğrenci konukevini ziyaret etti. Başkan Uysal ve eşi, gençlerin yeni yılını kutlarken gitar eşliğinde söylenen türkülere eşlik ekti.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Meydankavağı Mahallesi’nde bulunun kız öğrenci konuk evinde yeni yılı karşılayan gençlerin misafiri Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal oldu. Devam eden sınavlar nedeniyle bu yıl başında aileleriyle olamayan gençleri ziyaret eden Başkan Uysal ve eşi, gençlerin yeni yılını kutladı. Gençlerle sohbet eden Başkan Uysal ve eşi, gençlerin gitar eşliğinde söylediği şarkılara, türkülere eşlik etti. Öğrenciler, “Yeni yıla bu kadar mutlu ve huzurlu girmemizin sebebi sizsiniz” diyerek Başkan Uysal’a teşekkür ederken mutlu, huzurlu ve iyi insanların sayısının arttığı bir yıl dilediler. 

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
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