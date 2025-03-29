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Muratpaşa'da bayram tatilinde eğlencenin adresi Teneffüs Park

Muratpaşa'da bayram tatilinde eğlencenin adresi Teneffüs Park
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen ara tatilde doyasıya eğlence sunuyor. Bayramın ilk günü kapalı olacak park, 9 günlük tatilin geri kalanında her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin Çaybaşı Mahallesi’nde 16 bin metrekarelik alana kurduğu Teneffüs Park’ta bayram tatili boyunca çocuklar ve aileler için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek.

Her gün 13.30’da oyun atölyesi ile başlayan program, 14.30’da interaktif bir tiyatro etkinliği olan Masal Ağacı ile devam edecek. Saat 15.00’te ebeveynlerin kıyasıya mücadele edeceği ödüllü Aileler Yarışıyor programı gerçekleşecek. 16.00’da çocuklar hobi ve sanat atölyelerinde el becerilerini geliştirecek, 16.30’da ise Survivor parkurunda eğlenceli bir mücadele yaşanacak. Günün finalinde, 17.00’de düzenlenecek mini disco etkinliğiyle çocuklar müzik ve dans eşliğinde keyifli bir kapanış yapacak. Bunların yanı sıra, hafta sonu da düzenlenecek köpük partisi, çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin falez sahil bandında yer alan işletmeleri Denizyüzü, Dağyakası, Kültür Kafe ve Antalya Lokantası da 9 günlük tatil boyunca 30 Mart Pazar günü hariç misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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