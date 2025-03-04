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Muratpaşa’da binler aynı sofrada

Muratpaşa’da binler aynı sofrada
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Bahçelievler, Altındağ, Varlık ve Deniz mahalleleri için düzenlendiği iftara katılan mahalle sakini Yakup Şahinoğlu, ''Halk, elinden tutulmasını bekliyor. Bu halkın başka çıkışı yok'' dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayına özel geleneksel iftar programları binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin simgesi haline gelen iftar sofralarının ikinci adresi Varlık Mahallesi kapalı pazar yeri oldu. Bahçelievler, Altındağ, Varlık ve Deniz mahallelerinden gelen 2 binden fazla ilçe sakini, dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

"Mahalle sakinleri memnun"

İftarların aynı zamanda sosyalleşme imkanı sağladığını söyleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Yaydemir, "Tanıdık insanlarla bir araya gelebiliyoruz diye bu yıl da iftara katılmak istedim. Belediyemiz halkı düşünüyor" dedi ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür etti.

İftara katılan mahalle sakinlerinden Yakup Şahinoğlu ise "Organizasyon güzel, halka yaklaşım güzel. Halk zaten bunu arıyor. Halk, elinden tutulmasını bekliyor. Bu halkın başka çıkışı yok" diye konuştu. Şahinoğlu ayrıca iftar yemeklerini de güzel bulduğunu belirtti. Azize Baturay ise "Her şey çok güzel. Emeği geçen herkese başta başkanımız Ümit Uysal olmak üzere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ayfer Çiğdemgül, iftar programlarından memnun olduğunu söyledi. "Yemekler de çok güzel. Daha ne olsun" dedi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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