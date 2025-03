Muratpaşa’da birlik sofrası

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloba Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftarda ''Hizmetlerimiz, hep insanlarımızı bir araya getirmeye, şehrimizin kimliğini inşa etmeye, insanların ‘Muratpaşalıyım’ demekten gurur duyduğu bir tablo üretebilmeye dönük'' dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayına özel her gün ilçenin farklı bir noktasında düzenlediği geleneksel iftar programları, binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Ramazan’ın son günlerine yaklaşırken dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin simgesi haline gelen iftar sofralarının bu seferki adresi, 40 binden fazla nüfusuyla kentin en kalabalık mahallelerinden Güzeloba oldu.



Güzeloba Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen iftara Başkan Uysal’ın yanı sıra CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran ve muhtarlar da katıldı. Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada Ramazan’ın bereketini ve mutluluğunu aynı sofrada buluşarak yaşadıklarını söyledi.



Başkan Uysal, “Tasada ve kıvançta bir arada olmak, Muratpaşa’nın yaşayanı, sakini, komşusu, mensubu olmanın değerini bilmek büyük bir şükür sebebi. Antalya’da, Türkiye’ye örnek olacak kadar barış, sevgi ve saygı dolu bir şehirde, varlığı ve yokluğu paylaşarak, el ele vererek, kucaklaşarak yaşayabilmek kıymetlidir” diye konuştu.



Muratpaşa Belediyesi olarak hizmetlerinin her zaman insanları bir araya getirmeye yönelik olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Bizim hizmetlerimiz, şehrimizin kimliğini inşa etmeye dönük. İnsanların ‘Muratpaşalıyım’ demekten gurur duyduğu bir tablo üretebilmeye dönük. Komşusu açken tok yatmamaya dönük. Varlığı ve yokluğu paylaşabilmeye dönük” şeklinde konuştu.