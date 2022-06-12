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Muratpaşa'da Çevreci Komşu Kart kazandırıyor

Muratpaşa'da Çevreci Komşu Kart kazandırıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la, ambalaj atıklarını atmayıp biriktiren ilçe sakinleri mayısta tam 167 bin 560 lira kazandı. Projenin sürdüğü 6 yılı aşkın sürede ise Çevreci Komşu Kart’la kazanılan para 7 milyonu aştı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, ‘Atma, biriktir, kazanalım’ sloganıyla Nisan 2016’da pilot mahallelerde uygulamaya başlandı. Evde ortaya çıkan atıkları cam, kağıt, plastik ve metal olarak ayrıştıran Muratpaşalılar, belirli gün ve saatte sokağından geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine ayrıştırdığı atıkları vererek para kazanmaya başladı. 

Çevreci Komşu Kart’la ev ekonomisi için bugüne kadar hiç olmayan maddi kaynak yaratılırken proje 2017’de proje tüm ilçeye yayıldı. Nisan 2016’dan bu yılın mayıs ayı sonuna kadar geçen sürede ilçe sakinleri, Çevreci Komşu Kart’la 7 milyon 42 bin 495 lira kazandı. Aynı sürede 19 milyon 224 bin 643 kilogram nitelikli atık ev ev toplandı.  Sadece mayıs ayında, teslim edilen atık karşılığında kartlara 167 bin 560 lira yüklendi. Bu yıl ‘para kart’ özelliği de kazanan Çevreci Komşu Kart, kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabiliyor. Muratpaşalılar, Çevreci Komşu Kartlarıyla ister markette ister online alışverişte ödemelerini yapabiliyor.

 

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
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