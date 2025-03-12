Muratpaşa'da Çevreci Komşu Kart'la kurtarılan ağaç sayısı 198 bin 892'e ulaştı

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin hayata geçirdiği Türkiye’nin ödüllü ilk Geri Dönüşüm Projesi: Çevreci Komşu Kart’la projenin başlatıldığı 2016’dan bu yana 198 bin 892 ağaç kesilmekten kurtarıldı, 49 milyon 132 bin 275 litre yakıt tasarrufu sağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin de temelini oluşturan Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016’da 2 mahallede pilot uygulama olarak başladı. Pilot çalışmada elde edilen başarının ardından proje tüm Muratpaşa’da yaygınlaştırıldı.



Muratpaşa Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, geri dönüşüme katkıda bulunarak doğayı korurken aynı zamanda ilçe sakinlerinin ev ekonomisine de destek oldu. Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşümde farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği proje kısa süre içerisinde dünya basınında yer buldu. Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı belediyeler tarafından da uygulanmaya başlandı.

KESİLMEKTEN KURTARILAN AĞAÇLAR 49 MİLYON 772 BİN KİŞİYE NEFES OLDU

Muratpaşa Belediyesi’nin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak hem ekonomiye katkı sağlayan hem de doğayı koruyan projesi Çevreci Komşu Kart’la Nisan 2016’dan bu yana kesilmekten kurtarılan ağaç sayısı 198 bin 892’ye yükseldi. Projeyle ayrıca bugüne kadar karbondioksit salınımının 778 bin 224 kilogram azaltılması sağlanırken kesilmekten kurtarılan ağaçlar 49 milyon 772 bin 927 kişiye de oksijen oldu.

EV EKONOMİSİNE 11 MİLYON 842 BİN LİRA KATKI

Çevreci Komşu Kart’la ayrıca 9 yıl içinde 24 milyon 680 bin kilogram atık ev ev toplandı. Toplanan atık karşılığında 11 milyon 842 bin lira kartlara yüklendi.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NASIL ÇALIŞIR?

Projeyle kaynağında yani evlerde ayrıştırılan atıklar, Çevreci Komşu Kart ekiplerince belli bir ücret karşılığında satın alınıyor. Çevreci Komşu Kart, para kart özelliğiyle Türkiye’nin her yerinde alışverişte, online ödemelerde kullanabilirken biriken bakiye tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.

Çevreci Komşu Kart’ı kullanan ev sayısı ilçede 17 bin 811’e ulaşırken zaman içinde bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atıkları da projeye dahil edildi. Çevreci Komşu Kart, ev ekonomileri için bugüne kadar hiç var olmayan bir kaynak yarattı, kesilmekten kurtardığı ağaçlarla doğayı korudu, nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak ekonomik değer yarattı.