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  4. Muratpaşa'da Çevreci Komşu Kart’tan ev bütçesine büyük katkı

Muratpaşa'da Çevreci Komşu Kart’tan ev bütçesine büyük katkı

Muratpaşa'da Çevreci Komşu Kart’tan ev bütçesine büyük katkı

Muratpaşa Belediyesi’nin cam, plastik, kağıt ve metalden oluşan nitelikli evsel atıklarının geri dönüşümünü sağlayan ödüllü projesi Çevreci Komşu Kart’ta, bitkisel atık yağ alım fiyatları yeniden düzenlendi.

Perşembe gününden geçerli olmak üzere 10 lira olan 5 litre bitkisel atık yağ alım ücreti 95 liraya çıkarıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 2019’dan itibaren bitkisel atık yağları Çevreci Komşu Kart kapsamında evlerden toplamaya başladı. Bugüne kadar 31 bin 295 litre toplandı ve Çevreci Komşu Kartlara 39 bin 664 lira yüklendi. Marketlerde 5 litresi 150 ile 250 lira arasında değişen kızartma yağlarını atmayıp biriktiren ilçe sakinleri, iade için Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini arayıp talep oluşturması yeterli olacak.

BİTKİSEL ATIK YAĞ VE ÇEVRE

Bitkisel yağlar fındık, mısır, zeytin, ayçiçeği, pamuk ve soya gibi yağlık bitki tohumlarından üretilen endüstriyel üründür. Bitkisel atık yağ ise özellikle gıdaların kızartılması sonucu ortaya çıkar. Bitkisel atık yağların lavabolara dökülmesi ise çevre açısından çok ciddi problemler doğurmaktadır. Özellikle kanalizasyon ya da direk toprak yolu ile yer altı sularına ve oradan doğrudan göl ve denizlere ulaşan yağlar su yüzeyinde oluşturdukları film tabaka ile suların oksijen kazanmasını engeller.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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