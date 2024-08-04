  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da ﻿ Çiçeğin Rio Karnavalı

Muratpaşa'da ﻿ Çiçeğin Rio Karnavalı

Muratpaşa'da ﻿ Çiçeğin Rio Karnavalı
Güncelleme:

Muratpaşa Belediyesi, Antalya sokaklarını ve parklarını adeta bir çiçek halısına dönüştürecek 'Çiçek Desenleri Festivali'nin hazırlıklarına başladı. Mayıs ayında gerçekleşecek bu renkli festivalde, liselerden gelen gruplar en güzel çiçek desenini oluşturmak için yarışacak.

Kesme çiçek sektöründe lider olan Antalya, Muratpaşa Belediyesi’nin bu yeni festivaliyle çiçeklerin muhteşem güzelliklerini sergileyecek. Gelecek yıl mayıs ayında yapılması planlanan festival için belediyenin sera ve bitki üretim tesislerinde rengarenk çiçeklerin yetiştirilmesi için tohumlar atıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, en güzel çiçek desenin seçileceği festivalde liselerden birer resim öğretmenin rehberliğinde 10’ar kişilik 25 öğrenci grubunun yarışacağını belirtti. En güzel çiçek desenini oluşturmak için mücadele edecek bu grupların başvuruları 2 Eylül’de açılacak ve 18 Ekim’de sona erecek. Başvurular, belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak ve başvuru sırasında uygulanacak desenin eskizleri de sunulacak.

Başvurular tamamlandıktan sonra, 30 yılı aşkın süredir çiçek festivali gerçekleştiren Sicilya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Noto kentinden bir heyet Antalya’ya gelecek. Deneyimli heyet, yarışmaya seçilen gruplarla birlikte desenleri çalışarak öğrencilere rehberlik edecek.

 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 yenildi Instagram için süre doldu yasak sürüyor; Instagram'ın ne zaman açılacağı belli oldu Instagram için süre doldu yasak sürüyor; Instagram'ın ne zaman açılacağı belli oldu En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti İsrail protestosunda yine Starbucks'a saldırdılar İsrail protestosunda yine Starbucks'a saldırdılar İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü; bir bebek hayatını kaybetti İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü; bir bebek hayatını kaybetti Ebru Polat'a 1 milyon TL'lik ahlaksız teklif: Ağzını efna bozdu Ebru Polat'a 1 milyon TL'lik ahlaksız teklif: Ağzını efna bozdu MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: İşte AK Partili seçmenin yeni adresi MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: İşte AK Partili seçmenin yeni adresi Karadeniz'in Antalyasına tatilci akını: Plajlar dolup taştı Karadeniz'in Antalyasına tatilci akını: Plajlar dolup taştı Yeni barınma krizi alarmı verildi: Kiralar uçacak Yeni barınma krizi alarmı verildi: Kiralar uçacak
BES yaptırmak mantıklı mı ? Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum BES yaptırmak mantıklı mı ? Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum İsrail'den Türkiye'ye bayraklı provokasyon İsrail'den Türkiye'ye bayraklı provokasyon Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL Dünyanın en ''yaşanılabilir'' ve ''yaşanılamaz'' şehirleri belli oldu; İstanbul da listede Dünyanın en ''yaşanılabilir'' ve ''yaşanılamaz'' şehirleri belli oldu; İstanbul da listede 35 kilo veren güzel oyuncuyu gören tanıyamadı 35 kilo veren güzel oyuncuyu gören tanıyamadı Sedat Peker, İmamoğlu ile sosyal medyaya geri döndü Sedat Peker, İmamoğlu ile sosyal medyaya geri döndü Hepsini hayrına depremzedelere bırakmıştı... Sonuç bu oldu Hepsini hayrına depremzedelere bırakmıştı... Sonuç bu oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha