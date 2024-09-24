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Muratpaşa'da çiçeğin Rio Karnavalı için başvurular devam ediyor

Muratpaşa'da çiçeğin Rio Karnavalı için başvurular devam ediyor
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Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin mayıs ayında ilkini düzenleyeceği Antalya Çiçek Desenleri Günleri’nin yarışma başvuralar devam ediyor. Yarışmada lise grupları rengarenk çiçeklerle en güzel çiçek desenini oluşturmak için yarışacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin gelecek yıl düzenleyeceği Antalya Çiçek Desenleri Günleri, 2-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Etkinlikte, liselerden gruplar belediye tesislerinde üretilen rengarenk çiçeklerle en güzel deseni oluşturmak için yarışacak. Yarışmaya, 10’ar kişilik 25 öğrenci grubu kabul edilecek. Her gruba bir resim öğretmeni rehberlik edecek ve başvuru sırasında oluşturmak istenen desenin taslak çizimleri de eklenecek. Başvuralar 1 Kasım’a kadar belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından Antalya Çiçek Desenleri Günleri’nde yarışacak gruplar, jüri tarafından belirlenecek ve sonuçlar 2 Aralık 2024 Cuma günü Muratpaşa Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Yarışmacı öğrencilere 30 yılı aşkın süredir çiçek festivali gerçekleştiren Sicilya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Noto kentinden bir heyet rehberlik edecek.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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