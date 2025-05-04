Muratpaşa'da Çiçek Desenleri Günleri başlıyor

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Antalya Çiçek Desenleri Günlerini 8-10 Mayıs tarihlerinde Ziya Gökalp Kent Parkı’nda düzenliyor. 11 liseden öğrencilerin 115 bin dal çiçekle en güzel çiçek desenini oluşturmak için yarışacağı etkinliğini ödül töreni ise 9 Mayıs’ta saat 16.00’da gerçekleşecek.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Antalya Çiçek Desenleri Günleri, uzun yıllardır düzenlendiği çiçek festivaliyle milyonlarca turisti adaya çeken Sicilya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki kenti Noto ile iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.



Festivalin en dikkat çekici etkinliği, Antalya’nın farklı liselerinden 11 okulun katılımıyla gerçekleşecek çiçek desen yarışması olacak. Belediyenin kendi tesislerinde yetiştirdiği 115 bin dal çiçek, gençlerin tasarımıyla sanat eserine dönüşecek. Öğrenciler desen çalışmalarını 8-9 Mayıs perşembe ve cuma günleri boyunca sahada gerçekleştirecek. Yarışmanın kazananları ise 9 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da düzenlenecek törenle açıklanacak.



Yarışmaya Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, Final Akademi Okulları, Özel Akant Anadolu Lisesi, Özel İstek Lara Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü, Özel Renk Okulları ve TED Antalya Koleji Özel Lisesi öğrencileri katılacak.



Festival öncesinde Noto’nun ünlü festivalinin arkasındaki ekip Noto Usta Çiçekçiler Derneği, yarışmacı öğrencilere özel bir atölye düzenledi. Dernek Başkanı Oriana Montoneri liderliğindeki ekip, desen oluşturma teknikleri, çiçek seçimi, kroki çizimi ve uygulamalı yerleştirme yöntemlerini öğrencilere aktardı.



Yarışmada en iyiyi seçecek jüri ise Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Antalya Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Gülsüm Kıldan, Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Bakaç, Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendisi Şölen Acar ve Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisinden oluşuyor.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın iklimi, toprağı ve üretim gücüyle çiçekçilikte Türkiye’nin lider kentlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Antalya’ya çok yakışan bu festivalle gençlerimizin emeğini ve doğanın güzelliğini bir araya getiriyoruz. Herkesi Ziya Gökalp Kent Parkı’na bekliyoruz” dedi.