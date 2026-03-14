  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
Muratpaşa'da Çiçek Desenleri Günleri için başvurular başladı
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ikinci kez düzenleyeceği Çiçek Desenleri Günleri için başvurular başladı. Liseler arası çiçek deseni yarışmasının finali 8–9 Mayıs’ta Ziya Gökalp Parkı’nda gerçekleştirilecek. Başvurular 31 Mart’ta sona erecek.

Yarışmaya devlet ve özel liselerden en az 10, en fazla 12 okul katılabilecek. Okullar, görsel sanatlar öğretmenlerinin rehberliğinde 10’ar kişilik takımlar oluşturacak. 31 Mart’a kadar devam edecek başvurularda kontenjanın aşılması durumunda yarışmaya katılacak takımlar kura yöntemiyle belirlenecek. Başvuralar belediyenin resmi web sitesi üzerinden yapılacak.

Etkinlik, Fener Mahallesi Ziya Gökalp Parkı’nda düzenlenecek. Takımlar, önceden hazırladıkları desenleri görsel sanatlar öğretmenleri eşliğinde uygulayacak. Belediyenin temin edeceği kesme çiçekler, renkli ağaç kabukları ve renkli çakıl taşları gibi dekoratif malzemeler kullanılarak desenler belirlenen süre içinde etkinlik alanına işlenecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 5 kişilik jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kazanan takımlar belirlenecek ve ödüllendirilecek. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ise katılım sertifikası verilecek. Etkinlik, müzik performansları ve çeşitli gösterilerle bahar şenliği atmosferinde gerçekleştirilecek.

GEÇEN YIL 11 LİSE KATILDI

Geçen yıl ilk kez düzenlenen Çiçek Desenleri Günleri kapsamında Ziya Gökalp Parkı, belediyenin atölyelerinde üretilen kelebek desenli banklar, özel saksılar ve doğa dostu süslemelerle donatıldı. Ayrıca öğrencilerin desenlerini oluşturabilmesi için belediyenin üretim tesislerinde 115 bin dal çiçek yetiştirildi.

Yarışmada 11 lise, iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Öğrenciler, önceden hazırladıkları desen krokilerine uygun çiçek seçimleri yaparak çalışmalarını oluşturdu. Çiçekler kesilip ayıklandıktan sonra desen sınırları toprakla belirginleştirildi ve çiçekler zemine sabitlendi. Toprakla hacim verilen alanlar sayesinde desenlere üç boyutlu bir görünüm kazandırıldı.

Liselerin seçtiği desenlerde Antalya’nın simgeleri olan portakal, deniz ve deniz feneri figürleri öne çıkarken Döşemealtı kilimi motifleri de çalışmalarda yer aldı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
