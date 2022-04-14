Muratpaşa'da çocuklar ve gençlerle Kaleiçi turu

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği geziyle çocuklar ve gençler dar sokakların, devasa kapıların, yüzyıllar öncesine uzanan tarihi eserlerin merak duygusunu harekete geçirdiği Kaleiçi’ni keşfe çıktı. Profesyonel rehberler eşliğinde tarihi kent merkezini gezen çocuklardan 11 yaşındaki Zeynep Nil Korkusuz, 2’nci kez Kaleiçi’ne geldiğini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, 11 Nisan Pazartesi başlayan ara tatil döneminde çocuklar ve gençlerle Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’ni keşfe çıktı. ‘Kültürel mirasımızı yeni nesile aktarıyoruz’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte Antalya Rehberler Odası’dan (ARO) rehberler Kaleiçi’ni yaşları 10 ile 17 arasında değişen öğrencilere anlattı.

Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerini ortak eseri Kaleiçi’ne yolculuk, tatil boyunca ikişer saatlik iki ayrı tur şeklinde gerçekleşti. Tarihi Üç Kapılar’dan başlayan gezi Hesapçı Sokak boyunca devam ederken rehberler çocuklar ve gençlere Kaleiçi evlerini yol boyunca yer alan tarihi eserleri anlattı.

Velilerin de katılabildiği turla Kaleiçi’ni gezenlerden biri de 11yaşındaki Zeynep Nil Korkusuz oldu. İkinci kez Kaleiçi’ne geldiğini anlatan Zeynep Nil, annesinin Kaleiçi’ni “Turistik alanları gerçekten çok güzel. Tarihi eserleri yıllarca korunmuş” diyerek anlattığı Kaleiçi’ni görmekten çok mutlu olduğunu söyledi. 12 yaşındaki Deniz Aktaş ise Kaleiçi’nin evlerinden çok etkilendiğini söylerken 10 yaşındaki Kenan Soycan rehberlerin anlattıklarının büyüleyici olduğunu söyledi. 9 yaşındaki Deniz Mert ise en çok evlerin kapısında kadınların ve erkeklerin kullanması için iki ayrı tokmağın bulunmasına şaşırdığını söyledi. 10 yaşındaki Elizya Sultan Selek ise Kaleiçi’nin evlerinde halen birilerinin yaşıyor olmasının kendisine çok farklı geldiğini söyledi.