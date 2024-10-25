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Muratpaşa'da Cumhuriyet coşkusu pazar günü yaşanacak

Muratpaşa'da Cumhuriyet coşkusu pazar günü yaşanacak
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyetin 101’inci yıl coşkusunu birlikte yaşamak için kent sakinlerini 27 Ekim Pazar, saat 20.30’da Ceylan Ertem’in sahne alacağı Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’ndaki kutlamalara davet etti.

Başkan Uysal, Türkiye’nin yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen geleceği yeniden inşa edecek birikim ve yeteneğe sahip olduğunu söyledi. “101 yıl önce yaptığımız gibi milletçe el ele, kol kola vererek içinden geçtiğimiz bütün sıkıntıları, şu an yaşadığımız bütün güçlükleri çözeceğiz” diyen Başkan Uysal, bunun için ihtiyaç olan yeteneğin, motivasyonun, güç ve dinamizmin hafızalarda yer aldığını söyledi.

Bayramların da bu anlamda yenilenme, tazelenme olduğunu dile getiren Başkan Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ve heyecanını yaşamak için tüm kent sakinlerini kutlamalara davet etti. Muratpaşa Belediyesi’nin kutlamaları 27 Ekim Pazar günü Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşecek. Ceylan Ertem’in sahne alacağı kutlamalar, saat 20.30’da başlayacak.

İMZA GÜNLERİ

Bununla birlikte Başkan Uysal, Antalya Kitap Fuarı’nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerini ve dinamizmini Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına uyarladığı yeni kitabı 21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet’in imza gününü gerçekleştirecek. Cumartesi ve pazar günleri, Cam Piramit’te, saat 15.00’de Başkan Uysal, Cumhuriyet Yayınları standında Antalyalılarla buluşacak.

SIFIRDAN ZİRVEYE

Diğer yandan, bisiklet tutkunları için heyecan dolu bir macera olan Toros Keçisi Antalya Tırmanış yarışı da pazar günü gerçekleştirilecek. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Toros Keçisi Antalya Tırmanış Yarışı, Muratpaşa Belediyesi’nden başlayacak. 50 kilometre boyunca sürecek yarış Feslikan Yaylası’nda sona erecek. Yarışmaya resmi kayıt, 26 Ekim Cumartesi günü 14.00 – 17.00 arasında Muratpaşa Belediyesi’nde yaptırılabilecek.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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