Muratpaşa'da Dağyakası buz pisti yeniden açıldı

Antalya’da yeniden açılan Muratpaşa Belediyesi’nin 450 metrekarelik doğal buz pisti, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) buz hokeyi takımının antrenmanlarına da ev sahipliği yapıyor. Takım Kaptanı Ceyda Kaya, “Bu pist sayesinde güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan ve 450 metrekare genişliğiyle aynı anda 60 kişiye kadar hizmet verebilen Dağyakası Buz Pateni Pisti, yeniden açıldı. Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı olan pist, pazartesi hariç 11.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yarım saatlik seans ücretinin 20 lira olduğu doğal buz pistinde bir eğitmen eşliğinde çalışmanın ücreti ise 70 lira.

Pist, aynı zamanda, AÜ buz hokeyi takımının antrenmanlarına da ev sahipliği yapıyor. Takım kaptanı olan iktisat bölümü son sınıf öğrencisi Ceyda Kaya, pandemide başlayan yeni dönemle birlikte takım olarak bir araya geldiklerini söyledi. “Bu pist sayesinde güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buz pistinin açılmasıyla etkinliklerimize başladık” diyen Kaya, özellikle Antalya gibi havanın çok sıcak olduğu bir kentte buzda kaymanın güzel bir hobi ve aktivite olduğunu söyledi.