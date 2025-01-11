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Muratpaşa'da dayanışmanın tatlı sonucu

Muratpaşa'da dayanışmanın tatlı sonucu
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin parklara ve kaldırımlara diktiği turunç ağaçları, kadın kooperatiflerinin emeğiyle Antalya’nın tescilli lezzeti turunç reçeline dönüştü. Hazırlanan reçeller, belediyenin aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi evlere ulaştırıldı.

Yaklaşık 10 yıl önce Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi’nde 12 dönümlük alanda turunç fidanı üretimine başladı. Antalya genelinde yapılan taramalarla en iyi meyveler belirlendi ve bu meyvelerden alınan tohumlarla 2015 yılında ilk fidanlar yetiştirildi. Bugün, belediyenin diktiği 20 bini aşkın turunç ağacı, sokaklardan parklara kadar her yerde meyve veriyor.

2021’de ilk meyvelerini veren ağaçlar, Muratpaşa sakinlerinin yanı sıra kadın kooperatiflerini de harekete geçirdi. Kadınlar, belediyenin parklarından toplanan turunçları büyük bir özenle işleyerek reçel haline getirdi.

Toplanan yüzlerce kasa turunç önce yıkandı, ardından kabukları rendelenip ince dilimler halinde doğrandı. Kabukların beyaz kısımları titizlikle temizlendikten sonra acılığını gidermek için bir hafta boyunca suda bekletildi ve her gün suyu değiştirildi. İpe dizilerek şekillendirilen turunç kabukları, kaynatılıp şeker ve limon suyuyla kıvam alması sağlanarak reçele dönüştürüldü.

Kadın kooperatiflerinin yoğun mesaisiyle hazırlanan turunç reçelleri, belediyenin aşevine teslim edildi. Aşevi, her gün sıcak yemek ulaştırdığı evlere turunç reçellerini de ulaştırarak dayanışma ve emeği sofralara taşıdı.

 

 

 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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