  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da deniz dibi ve falez temizliği

Muratpaşa'da deniz dibi ve falez temizliği

Muratpaşa'da deniz dibi ve falez temizliği
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Dünya Temizlik Günü’nde denizden falezlere uzanan kapsamlı bir çevre farkındalığı etkinliği gerçekleştirdi. Dalgıçlar ve arama kurtarma ekipleri, torbalarca atık çıkarırken; cam şişeler, plastik ambalajlar, sigara izmaritleri ve hatta lastik tekerlekler dikkat çekti.

Sabah saatlerinde ilk olarak Falez 2 Park’ta MAKSAT Arama Kurtarma Derneği iş birliğiyle falez yamaçlarında temizlik yapıldı. Özel güvenlik önlemleriyle 40 metre yükseklikten inen ekipler, kayaların arasına sıkışan atıkları tek tek topladı. Çalışmaya Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Royal Wings Hotel gönüllüleri de destek verdi.

MAKSAT Arama Kurtarma Dernek Başkanı Alp Özal, “Biz gerekiyorsa her gün gelip 7/24 temizleyelim ama önemli olan bizim temizlememiz değil. Bir saat sonra yine aynı görüntüyle karşılaşmak üzücü. İnsanların çevrelerini ve yaşam alanlarını korumasını bekliyoruz” diye konuştu.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Dünya Temizlik Günü’nde denizden falezlere uzanan kapsamlı bir çevre farkındalığı etkinliği gerçekleştirdi. Dalgıçlar ve arama kurtarma ekipleri, torbalarca atık çıkarırken; cam şişeler, plastik ambalajlar, sigara izmaritleri ve hatta lastik tekerlekler dikkat çekti.

Etkinliğin ikinci ayağı Konserve Koyu’nda deniz dibi temizliği oldu. Muratpaşa Belediyesi dalgıç ekibi ve Antalya Sualtı Derneği üyeleri tüpleriyle mavi sulara dalarak çok sayıda atığı karaya çıkardı. Denizden çıkarılan lastik tekerlekler dikkat çekti. Antalya Sualtı Derneği üyesi İbrahim Sunduvaç, su altında en sık plastik pet şişe, alüminyum kutu, paslanmış metal ve araç lastiğine rastladıklarını belirterek, “Bu atıklar uzun vadede deniz yaşamına ciddi zararlar veriyor” dedi.

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Boğazı'nda can pazarı: Yolcu motoru, kuru yük gemisiyle çarpıştı İstanbul Boğazı'nda can pazarı: Yolcu motoru, kuru yük gemisiyle çarpıştı 16 yaşındaki gaspçı, taksi şoförünü ensesinden bıçakladı! 16 yaşındaki gaspçı, taksi şoförünü ensesinden bıçakladı! Mavi Vatan'ın yeni gücü: Sancar SİDA Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor Mavi Vatan'ın yeni gücü: Sancar SİDA Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor Borsa İstanbul'da manipülasyon soruştrumasında 13 tutuklama Borsa İstanbul'da manipülasyon soruştrumasında 13 tutuklama Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı Antalya'da kabus gecesi! Oteller tahliye edildi Antalya'da kabus gecesi! Oteller tahliye edildi Peş peşe istifaların ardından AK Parti'den ilk açıklama Peş peşe istifaların ardından AK Parti'den ilk açıklama İstanbul'da yine taksici cinayeti! Başından vurularak öldürüldü İstanbul'da yine taksici cinayeti! Başından vurularak öldürüldü Önce kuvvetli yağış, ardından güneş! Yaz havası geri dönüyor Önce kuvvetli yağış, ardından güneş! Yaz havası geri dönüyor Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı
Arka Sokaklar'ın efsane ismi diziye geri döndü Arka Sokaklar'ın efsane ismi diziye geri döndü Senin gibi baba olmaz olsun! TikTok'taki rezalet bakanlığı harekete geçirdi Senin gibi baba olmaz olsun! TikTok'taki rezalet bakanlığı harekete geçirdi 4 yıl önce başlayan proje, 700 aileye geçim kapısı oldu 4 yıl önce başlayan proje, 700 aileye geçim kapısı oldu Erdoğan, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek: İşte masadaki konular Erdoğan, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek: İşte masadaki konular İstanbul'da şoke eden kaza: Kamyonet iş yerine girdi İstanbul'da şoke eden kaza: Kamyonet iş yerine girdi İzmir'de gün yüzüne çıkarıldı! 2 bin 600 yıllık, eşsiz bir eser İzmir'de gün yüzüne çıkarıldı! 2 bin 600 yıllık, eşsiz bir eser Denizi olmayan şehirde balıkçılıktan servet kazanıyor Denizi olmayan şehirde balıkçılıktan servet kazanıyor Şehit ailesini dolandıran vicdansızlar yakalandı Şehit ailesini dolandıran vicdansızlar yakalandı Karadeniz'i sel vurdu: Köprü yıkıldı, yollar kapandı! Karadeniz'i sel vurdu: Köprü yıkıldı, yollar kapandı! ABD'de çalışma vizesi ücreti 100 bin dolara çıkarıldı ABD'de çalışma vizesi ücreti 100 bin dolara çıkarıldı