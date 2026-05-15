Muratpaşa'da denizden çıkan atıklar sanat eserine dönüşecek

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin gönüllü dalgıç ekibi, yaz sezonu öncesinde belediyenin falezlerde bulunan beş ücretsiz mobil plajından biri olan İnciraltı’nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında denizden çıkarılan atıklar, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından estetik objelere dönüştürülerek COP31 süreci kapsamında düzenlenecek etkinliklerde sergilenecek.

Deniz dibi temizliğine belediyenin temizlik personelleri, sahil güvenlik ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de destek verdi.

Çalışmada deniz dibinden çok sayıda plastik ve teneke ambalaj atığı çıkarılırken, metal parçalar, halatlar, tekstil ürünleri, ayakkabı ve terlik gibi atıklar da toplandı. Çıkarılan atıklar ise bu kez geri dönüşüme gönderilmeyecek. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, atıkları estetik objelere dönüştürerek farkındalık çalışmasına imza atacak. Hazırlanacak sanat eserleri, COP31 süreci kapsamında düzenlenecek etkinliklerde sergilenecek.

‘DENİZ HEP TEMİZ’

Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin, Antalya’da ‘Deniz Hep Temiz’ sloganıyla valilik öncülüğünde yürütülen projede Muratpaşa Belediyesi olarak yer aldıklarını söyledi.

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Kezban Sönmez ise COP31 kapsamında yürütülen proje için yerinde atık değerlendirme çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti. Seramik, heykel, geleneksel Türk sanatları, tekstil ve moda tasarımı bölümlerinden öğretim üyeleri ve öğrencilerle denizden çıkan atıkları sanatsal nesnelere dönüştürmek amacıyla incelediklerini aktaran Sönmez, “Toplanan malzemeleri fakültemizde bir araya getirerek her bölümün hazırlayacağı çalışmalarla kasım ayında Expo’da düzenlenecek etkinlikte sergileyeceğiz. Bu çalışmayla çevre konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

