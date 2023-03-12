Muratpaşa'da deprem bölgesinden gelen öğrencilere YKS desteği

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, deprem bölgesinden gelen ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Gençlik Merkezi’nde ek kontenjan açtı. Kaydı yapılan 30 öğrenci, 17-18 Haziran'da yapılacak YKS için yeniden çalışmaya başladı.

Antalya, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 200 binin üzerinden afetzedeyi kentte misafir etmeye başladı. Depremzedeler oteller, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirler, öğrenci yurtları ya da akrabalarının, tanıdıklarının yanında kalıyor.

Muratpaşa Belediyesi de kentteki depremzedelerin ücretsiz mağazaları aracılığıyla bir yandan günlük ihtiyacını karşılarken YKS’ye hazırlanan gençler için de kısa adı MURGEM olan Muratpaşa Gençlik Merkezi’nde ek kontenjan açtı. Merkez Müdürü Tutku Uluca, kaydı yapılan öğrencilerin bir yandan derslere devam ettğini diğer yandan deneme sınavlarına girdiğini anlattı. Deprem bölgesinden gelen öğrencilerlin ders açığını kapatmak için onlarla bire bir ilgilendiklerini kaydeden Uluca, “Her birinin 17-18 Haziran’da yapılacak sınavda başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum” dedi.