Muratpaşa'da Doğa Kampına yoğun ilgi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin çocukları televizyon başından kaldıran, cep telefonunu unutturan Doğa Kampı’nda ilk dönem sona erdi. Yoğun ilgi gören kampta ikinci dönem için yaşları 10-15 arasında değişen 67 çocuk kayıt yaptırdı.

Muratpaşa Belediyesi’nin ilkini geçen yıl yaptığı Doğa Kampı, 2 milyon 630 bin metrekare genişliğiyle Türkiye’nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark’ta düzenleniyor. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği, Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü ve kısa adı MAKSAT olan arama, kurtarma ve sosyal aktivite topluluğuyla birlikte gerçekleşen kampla çocukların doğayla baş başa kaldıklarında kendilerine yetecek bilgiye sahip olması, ekip çalışması, liderlik gibi kavramlarla tanışması hedefleniyor. Çocukların olası bir afet durumunda temel bilgi ve beceriye de sahip olmasını amaçlayan kampa 10-15 yaş gurubundaki çocuklar katılabiliyor. Kayıtların belediyenin internet sitesi üzerinden devam ettiği kamp, 3’er gürlük dönemler olarak gerçekleşiyor. 8 dönem devam edecek kampta ilk dönem geride kalırken bu hafta başlayacak ikinci dönem için 67 çocuk kayıt yaptırdı.